Les États-Unis détournent des armes de la Corée du Sud vers l’Ukraine

Le Pentagone a demandé à ses forces stationnées en Corée du Sud d’envoyer du matériel en Ukraine pour l’aider dans la guerre contre la Russie, a confirmé jeudi Fox News.

Deux responsables de la défense ont déclaré que le Pentagone avait demandé aux forces américaines de Corée (USFK) d’envoyer des munitions d’artillerie d’obusier de 155 mm qui seraient probablement envoyées en Ukraine après un premier transfert via l’Allemagne.

Les États-Unis “recherchent sous chaque rocher” des munitions, a déclaré un responsable à Fox News.

Le porte-parole du ministère de la Défense (DOD), le lieutenant-colonel Marty Meiners, n’a pas confirmé les détails du transfert d’équipement, mais a déclaré que cette décision ne nuirait pas à la préparation régionale des États-Unis en Corée du Sud et aux alentours.

“Toute vente ou transfert potentiel d’équipement sera étroitement évalué par rapport aux États-Unis et aux États-Unis actuels et futurs. [Republic of Korea] exigences de préparation militaire sur la péninsule, et ne nuiront pas à notre posture défensive ou à notre capacité de réponse contre les menaces régionales », a déclaré Meiners.

Le porte-parole de l’USFK, le colonel Isaac Taylor, a fait écho à cela et a déclaré que fournir à Kyiv des armes des forces américaines de Corée (USFK) n’aurait “aucun impact” sur les opérations américaines et sa capacité à exécuter son “engagement à toute épreuve pour la défense” de la Corée du Sud.

“Il ne devrait y avoir aucun doute que nous restons prêts à ‘combattre ce soir'”, a-t-il ajouté.

L’annonce intervient quelques jours seulement après que des informations aient fait surface montrant que les États-Unis avaient également transféré des milliers d’obus d’artillerie des stocks d’armes en Israël vers l’Ukraine.

Ni Israël ni la Corée du Sud n’ont fourni d’aide défensive à l’Ukraine depuis le début de la guerre, bien que des inquiétudes se soient fait jour quant au fait que la Russie pourrait prétendre que Séoul et Jérusalem ont rompu leur engagement en autorisant les forces américaines à siphonner des armes de leurs stocks, a d’abord rapporté le New York Times plus tôt. cette semaine.

La demande de l’USFK s’ajoute à une vente séparée de 100 000 obus d’artillerie de 155 mm de la Corée du Sud aux États-Unis, que les États-Unis enverront ensuite à l’Ukraine – un accord qui est en préparation depuis près d’un an, ont confirmé jeudi les responsables de la défense.

La poussée pour obtenir plus d’armes en Ukraine intervient alors que la Russie aurait cherché à étendre son armée à 1,5 million de soldats et à renforcer son effort de guerre dans l’est de l’Ukraine.

Le ministère britannique de la Défense a estimé jeudi que la Russie pourrait également envisager de transporter des chars T-14 en Ukraine après que les médias russes ont rapporté fin décembre que Moscou organisait des exercices avec les chars dans le sud de la Russie.

Bien que le ministère ait également noté le manque de fiabilité des chars et déclaré que la décision d’envoyer ces véhicules en Ukraine serait “probablement principalement à des fins de propagande”.

Le ministère a déclaré que “la production n’est probablement que de quelques dizaines” et a noté que les commandants russes “ne feront probablement pas confiance au véhicule au combat”.

L’Ukraine a demandé à plusieurs reprises des chars à ses alliés occidentaux.