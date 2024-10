Les États-Unis détectent le premier cas de grippe aviaire H5N1 chez un porc, ce qui suscite des inquiétudes pour les humains – BNN Bloomberg

(Bloomberg) — Les autorités agricoles américaines ont détecté pour la première fois la grippe aviaire H5N1 chez un porc, une évolution qui pourrait favoriser l’évolution du virus et mettre les humains en danger.

Le virus a été confirmé chez un porc élevé dans une ferme du comté de Crook, dans l’Oregon, a annoncé mercredi le ministère américain de l’Agriculture. Les autorités sanitaires américaines craignent que l’agent pathogène, qui se propage déjà chez les oiseaux et le bétail, ne se transmette aux porcs.

Les porcs ont longtemps été considérés comme des récipients de mélange où les virus de la grippe provenant des humains et de divers animaux peuvent échanger des gènes. Le problème est que de tels virus hybrides peuvent émerger de porcs avec des caractéristiques qui leur permettent d’infecter plus facilement les humains.

« De tous les hôtes que nous connaissons de la grippe, les porcs sont ceux qui peuvent constituer un pont vers les humains », a déclaré Richard Webby, spécialiste de la grippe à l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude de Memphis, dans une interview.

Jusqu’à présent cette année, 35 personnes ont contracté le virus, la plupart travaillant dans des fermes avec des animaux infectés. Bien que ces cas soient pour la plupart bénins, la grippe aviaire est connue pour être mortelle pour les humains dans de nombreux cas.

L’USDA a déclaré mercredi dans un communiqué qu’un seul des cinq porcs de la ferme de l’Oregon a été confirmé porteur du virus H5N1 et qu’il ne présentait aucun signe de maladie. Deux des porcs ont été testés négatifs et les résultats ne sont pas encore disponibles pour les autres.

L’USDA et le ministère de la Santé de l’Oregon ont testé les porcs parce que d’autres animaux de la ferme, comme le bétail et la volaille, avaient contracté le H5N1. Les animaux partageaient des sources d’eau, des logements et des équipements, et « cette combinaison a permis la transmission entre espèces », a déclaré l’USDA.

Les cinq porcs de la ferme ont été euthanasiés pour des tests plus approfondis, et la ferme a été mise en quarantaine pour empêcher une nouvelle propagation du H5N1, a indiqué l’USDA. Le département a séquencé le virus provenant de volailles à la ferme et n’a trouvé aucun changement génétique suggérant qu’il est plus transmissible aux humains. Le ministère a déclaré que « le risque actuel pour le public reste faible ».

L’USDA a ajouté qu’il n’y avait « aucune inquiétude quant à la sécurité de l’approvisionnement en porc du pays à la suite de cette découverte ».

L’épidémie de grippe aviaire aux États-Unis a touché la volaille dans 48 États, affectant les troupeaux laitiers dans 14 États, selon les Centers for Disease Control and Prevention. L’agence n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

