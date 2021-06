Les États-Unis détaillent le plan mondial de vaccination contre les coronavirus, avec 25 millions de premières doses destinées à l’Asie, l’Amérique latine, les Caraïbes et l’Afrique

L’annonce aussi vient une semaine avant Le projet de Biden d’assister à une réunion du Groupe des Sept en Grande-Bretagne, où les dirigeants devraient se concentrer sur les mesures pour combler l’écart grandissant entre les pays ayant accès aux vaccins contre les coronavirus et ceux qui n’en ont pas. Pendant des mois, les responsables de la santé publique, les dirigeants des pays en développement et les experts étrangers ont mis en garde contre ce qu’ils appellent « l’apartheid des vaccins », exhortant les pays riches, en particulier les États-Unis, à faire davantage pour partager les doses excédentaires et augmenter l’offre totale.