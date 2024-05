Les États-Unis désigneront le Kenya comme « allié non membre de l’OTAN » lors de la visite d’État de Ruto | Actualités politiques

Les États-Unis envisagent de désigner le Kenya comme premier allié clé non-OTAN en Afrique subsaharienne lors d’une visite à Washington du président kenyan Willam Ruto.

Selon la Maison Blanche, Biden informera jeudi le Congrès qu’il désignera le Kenya avec ce titre largement symbolique.

Actuellement, 18 pays sont désignés comme alliés non membres de l’OTAN, dont Israël, le Brésil et les Philippines.

Ce label reflétera l’ascension du Kenya, d’un partenaire régional qui coopère depuis longtemps avec les opérations antiterroristes américaines sur le continent, à une influence mondiale majeure.

Le Kenya deviendra le premier pays d’Afrique subsaharienne à recevoir ce statut.

Cette désignation intervient lors de la visite de Ruto aux Etats-Unis, qui a débuté mercredi. Cela fait partie d’une visite d’État de trois jours qui comprend des entretiens bilatéraux avec le président américain Joe Biden jeudi.

Le voyage du dirigeant kenyan est la sixième visite d’État organisée par l’administration Biden et la première d’un président africain depuis 2008.

Mais la réunion, baptisée Vision Nairobi-Washington, intervient au milieu des appels de Biden aux pays africains pour que les États-Unis puissent être un meilleur partenaire que la Chine, alors que Pékin approfondit ses investissements sur le continent, souvent avec des prêts à taux d’intérêt élevés.

Au cours de l’année écoulée, le paysage politique africain a été bouleversé par une série de coups d’État militaires, de guerres et d’élections fragiles qui ont donné aux rivaux américains, la Chine et la Russie, une influence plus significative.

Cependant, Biden et Ruto souhaitent que les pays créanciers réduisent les obstacles au financement pour les pays en développement que le lourd fardeau de la dette a limité.

« Ensemble, nous appellerons la communauté internationale à se rassembler autour de ces éléments pour soutenir les pays à haute ambition avec un soutien financier à haute ambition », a déclaré la Maison Blanche dans une fiche d’information détaillant cet effort.

Biden et Ruto devraient également annoncer jeudi de nouveaux investissements soutenus par les États-Unis dans l’énergie verte et la fabrication de produits de santé, ainsi qu’un plan visant à réduire le niveau élevé de la dette du Kenya, dont la majeure partie est due à la Chine, a déclaré un haut responsable administratif à l’agence de presse Reuters. .

Les États-Unis annonceront également 250 millions de dollars de nouveaux investissements au Kenya par l’intermédiaire de la Société américaine de financement du développement international (DFC), dont 180 millions de dollars pour un important projet de logements abordables, portant le portefeuille de l’agence de financement américaine au Kenya à plus d’un milliard de dollars.

Biden a déclaré qu’il prévoyait de se rendre sur le continent africain en février 2025 s’il remportait un second mandat.