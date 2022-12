Les États-Unis désignent le Pakistan et des groupes “terroristes” de la branche d’Al-Qaïda

ISLAMABAD (AP) – Les États-Unis ont ajouté le principal groupe militant pakistanais et la branche d’Al-Qaïda à leur liste de «terroristes mondiaux», déclenchant des sanctions contre les groupes dans un contexte de recrudescence de la violence militante dans cette nation islamique.

La décision prise jeudi par le département d’État intervient quelques jours après que le Tehrik-e-Taliban Pakistan, connu sous le nom de TTP, a mis fin à un cessez-le-feu de plusieurs mois avec le Pakistan et a repris les attaques à travers le pays.

La menace proférée par le TTP a contraint les autorités pakistanaises à prendre des mesures supplémentaires, et la sécurité a été renforcée sur ordre du ministère de l’Intérieur devant les lieux de culte et autres lieux publics vendredi, dans la crainte de nouvelles attaques. Le TTP a demandé à ses combattants de cibler les forces de sécurité à travers le pays. Les talibans pakistanais étaient à l’origine de l’attaque de 2014 contre une école de Peshawar qui a tué 147 personnes, pour la plupart des écoliers.

Le département d’État a déclaré jeudi qu’il avait désigné le TTP et al-Qaïda dans le sous-continent indien comme des “terroristes mondiaux spécialement désignés”.

La déclaration de l’agence indique que les États-Unis sont “engagés à utiliser leur ensemble complet d’outils de lutte contre le terrorisme pour contrer la menace posée par les groupes terroristes opérant en Afghanistan, y compris al-Qaïda dans le sous-continent indien (AQIS) et Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP ) » pour empêcher les militants d’utiliser l’Afghanistan comme « plate-forme du terrorisme international ».

“À la suite de ces actions”, indique le communiqué, “tous les biens et intérêts dans les biens des personnes désignées (jeudi) qui sont soumis à la juridiction américaine sont bloqués, et il est généralement interdit à toutes les personnes américaines de s’engager dans des transactions avec elles. ”

Les États-Unis ont également nommé quatre membres du TTP et d’al-Qaida dans le sous-continent indien Osama Mehmood, le chef de la branche d’al-Qaida, Yahya Ghouri, le chef adjoint de la branche d’al-Qaida, et Muhammad Maruf, qui est responsable du recrutement pour le groupe.

Il a également désigné le chef du TTP, Qari Amjad, qui supervise les attaques des militants dans le nord-ouest du Pakistan.

Le fondateur d’Al-Qaida, Oussama Ben Laden, a été tué lors d’une opération des US Navy SEALs en mai 2011 dans sa cachette dans la ville de garnison d’Abbottabad, non loin de la capitale d’Islamabad, et le TTP a émergé après que le Pakistan soit devenu un allié clé des États-Unis. dans sa guerre contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre 2001.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat du Pakistan, mais le dernier développement survient après qu’Islamabad a demandé aux talibans en Afghanistan d’empêcher le TTP d’utiliser leur sol pour des attaques à l’intérieur de la nation islamique. La demande du Pakistan est intervenue après qu’un kamikaze envoyé par le TTP s’est fait exploser près d’un camion transportant des policiers chargés de protéger les travailleurs de la poliomyélite à Quetta, la capitale de la province du sud-ouest du Balouchistan.

Le TTP a revendiqué l’attaque, qui a été condamnée dans tout le pays.

Les talibans pakistanais sont un groupe distinct mais allié aux talibans afghans, qui dirigent leur pays depuis le retrait des troupes américaines et de l’OTAN l’année dernière. La prise de contrôle des talibans en Afghanistan a enhardi leurs alliés pakistanais, dont les principaux dirigeants et combattants se cachent dans le pays voisin.

Munir Ahmed, Associated Press