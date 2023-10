Les États-Unis déploient des marins et des Marines vers Israël au cas où la guerre du Hamas s’étendrait

Deux responsables de la défense, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter des mouvements militaires prévus, ont déclaré lundi soir que le Bataan Amphibious Ready Group, comptant plus de 4 000 marins et Marines, rejoindrait une flotte américaine croissante au large des côtes israéliennes qui comprendra deux avions. transporteurs et leurs navires d’escorte associés.

Ce déploiement est la dernière manifestation du soutien de Washington à Israël, où 1 400 personnes ont été tuées et plus de 4 100 blessées depuis le début de l’attaque des militants du Hamas. Le déploiement reflète également les inquiétudes des responsables américains concernant une guerre plus large alors que les affrontements avec le Hezbollah soutenu par l’Iran, la force militante et politique libanaise, s’intensifient le long de la frontière nord d’Israël, et que Téhéran menace d’une « action préventive » non spécifiée pour dissuader une attaque israélienne sur Gaza.