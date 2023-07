Les États-Unis déploient des F-35 contre l’Iran

Washington a accusé Téhéran d’une série « d’actions déstabilisatrices » ces derniers mois

L’armée américaine enverra des avions de chasse et des moyens navals supplémentaires au Moyen-Orient dans le but de contrer l’Iran, a déclaré le Pentagone, citant deux « alarmant » incidents dans le détroit d’Ormuz au début du mois.

L’attachée de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a annoncé le déploiement lors d’un briefing lundi, affirmant que « déstabilisant » activités de la République islamique « menacer la libre circulation du commerce » dans la voie navigable stratégique.

« En réponse à un certain nombre d’événements alarmants récents dans le détroit d’Ormuz, le secrétaire à la Défense a ordonné le déploiement du destroyer USS Thomas Hudner, de chasseurs F-35 et de chasseurs F-16 pour… défendre les intérêts américains et sauvegarder la liberté de navigation. dans la région, » elle a dit aux journalistes.

En savoir plus La marine américaine a aidé des trafiquants de carburant – Iran

Singh n’a pas été en mesure de dire quand les avions de chasse et le destroyer lance-missiles seraient envoyés dans la région, ni combien de temps durerait le nouveau déploiement, mais a noté que les ressources aideraient à patrouiller. « voies navigables vitales ».

Samedi, un responsable anonyme du Pentagone a déclaré à l’Associated Press que le prochain déploiement aiderait à renforcer l’avion d’attaque A-10 déjà envoyé en patrouille au début du mois.

Cette décision intervient après que des responsables américains ont accusé Téhéran d’avoir saisi des pétroliers et d’autres navires commerciaux à plusieurs reprises au cours des derniers mois, dont deux incidents distincts le 5 juillet qui ont provoqué une intervention militaire américaine. Selon le Pentagone, l’un de ces affrontements a vu un navire de la marine iranienne ouvrir le feu sur un pétrolier étranger près de la côte d’Oman, un destroyer américain repoussant plus tard le navire.

EN SAVOIR PLUS: Les États-Unis vont affronter l’Iran avec des déploiements navals

L’Iran a condamné à plusieurs reprises les États-Unis pour « belliciste » et l’escalade des tensions avec ses déploiements militaires réguliers dans la région. Suite à une autre rencontre avec un navire commercial accusé de contrebande au début du mois, le contre-amiral iranien Ramazan Zirrahi a affirmé que des avions de combat américains avaient tenté d’aider le navire à s’échapper, mais sans succès.