Le COVID-19 a tué plus de 441 000 Américains et les infections ont continué à augmenter malgré l'introduction d'une paire de vaccins à la fin de 2020.

Les responsables fédéraux de la santé ont annoncé lundi un accord de 230 millions de dollars pour étendre l’utilisation d’un test COVID-19 à domicile sans ordonnance pour fournir environ 8,5 millions de tests par mois aux États-Unis.

Les tests Ellume basés en Australie peuvent détecter le COVID-19 avec une précision de 90% et peuvent être utilisés pour les personnes avec ou sans symptômes, a déclaré aux journalistes Andy Slavitt, conseiller principal de la Maison Blanche pour la réponse au COVID-19.

Les tests, que la FDA a autorisés à utiliser en décembre, envoient les résultats aux smartphones des utilisateurs dans les 15 minutes et l’écouvillonnage est moins invasif que les prélèvements nasopharyngés d’autres tests COVID-19.

« Rendre les tests plus faciles à utiliser pour tous les Américains est une priorité élevée avec des avantages évidents », a déclaré Slavitt.

Pendant ce temps, Slavitt et d’autres membres de l’équipe d’intervention COVID-19 de la Maison Blanche ont exhorté les États à ne pas se retenir d’administrer des doses de vaccins disponibles, craignant que les secondes doses ne soient pas disponibles trois à quatre semaines après l’administration des premières doses.

Dans les gros titres:

►Dix sénateurs républicains ont publié dimanche une lettre ouverte au président Joe Biden demandant de discuter d’un programme de secours contre le COVID-19 qui, selon le groupe, bénéficiera d’un soutien bipartisan au Congrès.

►Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont émis un ordre vendredi soir exigeant que les passagers des avions, des navires, des ferries, des trains, des métros, des bus, des taxis et des covoiturage portent un masque facial en attendant, en embarquant, en voyageant et en débarquant. La commande s’applique à ceux qui voyagent à destination, à l’intérieur ou à l’extérieur des États-Unis. Elle entre en vigueur à 23 h 59 lundi.

►Le maire de New York, Bill de Blasio, a reconnu que les New-Yorkais noirs et latinos reçoivent les vaccins COVID-19 à des taux bien inférieurs à ceux des résidents blancs.

►Le capitaine Sir Tom Moore, le vétéran de l’armée britannique âgé de 100 ans qui a levé près de 45 millions de dollars pour le service national de santé de son pays, a été testé positif pour le coronavirus, a annoncé sa famille.

► Un haut responsable du Connecticut a déclaré samedi que des vaccins contre le COVID-19 avaient été administrés à suffisamment de résidents de maisons de soins infirmiers dans l’État pour potentiellement arrêter la transmission du virus parmi ces résidents.

►Un deuxième État américain a signalé un cas du variant du coronavirus identifié pour la première fois en Afrique du Sud. Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a confirmé samedi un cas de la variante B.1.351 dans son État. La Caroline du Sud a signalé au moins deux cas de la variante plus tôt cette semaine.

►Une équipe de l’Organisation mondiale de la santé à Wuhan, en Chine, a visité lundi deux centres de lutte contre la maladie dans le cadre de ses enquêtes sur les origines du COVID-19.

►Un seul cas local de COVID-19 en Australie-Occidentale a provoqué un verrouillage de 5 jours pour 2 millions de personnes à Perth et dans les villes côtières environnantes, alors que les responsables espèrent empêcher une épidémie.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 26,1 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 441300 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 103 millions de cas et 2,22 millions de décès. Près de 50 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 31,1 millions ont été administrées, selon les CDC.

📘 Ce que nous lisons: Des études suggèrent que jusqu’à 80% des personnes qui présentent des symptômes du COVID-19 présentent une perte réduite ou complète de l’odorat ou du goût. La plupart des survivants reprennent leurs esprits en quelques semaines. Mais certains ne le font pas, et les chercheurs disent qu’ils pourraient s’en passer pour le reste de leur vie. Lisez l’histoire complète.

Fauci: le vaccin J&J « aura une valeur ajoutée »

Le Dr Anthony Fauci a exhorté tous les Américains à se faire vacciner contre le COVID-19 dès qu’il leur est disponible et à leur tour en ligne, quel que soit le fabricant qui a produit le vaccin.

Johnson & Johnson a publié vendredi les données de son essai clinique de stade avancé sur son candidat vaccin, qui a montré une efficacité globale de 66%. Cependant, Fauci a déclaré que les données montrent encore plus d’efficacité du vaccin J&J pour prévenir les cas les plus graves de COVID-19.

« Ce qui est important que vous devez mettre dans l’équation: vous voulez empêcher les gens de tomber gravement malades », a-t-il déclaré. « Nous voulons empêcher les gens d’entrer dans l’hôpital et nous ne voulons pas que les gens meurent, et à cet égard, ce sera une valeur ajoutée. »

Andy Slavitt, le conseiller principal de la Maison Blanche pour la réponse au COVID-19, a déclaré aux journalistes qu’il ne s’attendait pas à un changement radical immédiat dans la distribution des vaccins si le vaccin de J & J recevait une autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA. La société a accepté de fournir 100 millions de doses d’ici la fin du mois de juin, et Slavitt a déclaré que les Américains ne devraient pas s’attendre à ce qu’elles soient toutes livrées en même temps.

Les sites de vaccination du nord-est se ferment avec une tempête de neige

Les sites de vaccination dans le Nord-Est seront fermés lundi alors qu’une tempête de neige frappe la région, créant des conditions de blizzard et provoquant des déclarations d’urgence.

Lors d’une conférence de presse dimanche, le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré qu’il ne voulait pas que les New-Yorkais plus âgés se rendent aux rendez-vous pour les vaccins. Les vaccinations prévues mardi seront également annulées, de Blasio a dit.

La tempête de neige devrait également faire dérailler les rendez-vous de vaccination dans au moins six autres États, a également rapporté le New York Times: Connecticut, Maryland, New Jersey, Pennsylvanie, Rhode Island et Virginie.

D’autres États, quant à eux, attendent les prochaines expéditions de vaccins.

Pour certains endroits, c’est juste à temps. Les responsables de la santé ont déclaré que trois sites de vaccination de masse contre le COVID-19 dans le comté de Snohomish, le premier comté à signaler le virus il y a plus d’un an, ferment lundi et mardi en raison d’un manque de vaccins. De nombreux fournisseurs dans les régions rurales de l’Idaho attendent également plus d’approvisionnement, a rapporté KLEW-TV.

Les chercheurs en équité en santé sonnent l’alarme sur le manque d’informations sur la race et l’ethnicité

Alors que les personnes de couleur souffrent de taux disproportionnés de cas de COVID-19, d’hospitalisations et de décès en raison d’inégalités systémiques et de racisme de longue date, Les leaders de l’équité en santé demandent un meilleur suivi des données sur la santé pour faire la lumière sur les disparités raciales

Un manque de données masque encore plus la transparence du déploiement de la vaccination, selon les chercheurs en équité en santé, et le déficit de données nuit aux plus vulnérables. Jusqu’à présent, seuls 16 États publient des chiffres de vaccination par race et origine ethnique, et les données sont incomplètes.

«Si vous ne ventilez pas réellement les données, voyez où sont les gens – vous ferez alors mourir des gens qui ne devraient pas mourir», a déclaré le Dr Joia Crear-Perry, médecin et conseillère principale de la coalition qui a fondé le National Collaboratif d’équité à la naissance.

Les chiffres préliminaires de ces 16 États suscitent déjà des inquiétudes, selon un récent rapport de la Kaiser Family Foundation. L’analyse montre que la part des vaccinations parmi les Noirs dans ces États est inférieure au nombre de cas parmi les Noirs dans les 16 États et inférieure à leur part de décès dans 15 États.

De même, les Hispaniques représentaient plus de décès et de cas que les vaccinations dans la plupart des États. Les données sur les Amérindiens, les autochtones de l’Alaska et les insulaires du Pacifique sont manquantes. En savoir plus ici.

– Nada Hassanein

Plus de 95000 personnes sont mortes du COVID-19 aux États-Unis en janvier

Janvier a été de loin le mois le plus meurtrier des États-Unis pour le COVID-19: 95 364 personnes sont mortes, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

Le bilan des morts en janvier a brisé celui des 77 486 décès signalés en décembre, ce qui lui-même a largement dépassé le record précédent de 60 750 décès signalé en avril.

Avec 6,1 millions de nouveaux cas signalés en janvier, le mois venait juste derrière les 6,4 millions de décembre, et bien au-dessus des mois précédents. À la mi-janvier, le pays enregistrait en moyenne un record de près de 250 000 cas par jour, mais ces chiffres sont tombés à environ 150 000 cas par jour. Cela laisse encore les États-Unis seuls au monde à signaler 1 million de cas par semaine.

Pour l’Alabama (2 861 décès) et la Californie (14 937 décès), le mois de janvier a été plus de deux fois plus meurtrier que tout autre mois de la pandémie. Pour 21 États, janvier est devenu le mois le plus meurtrier.

Dans environ 800 comtés américains, plus d’un résident sur 500 est mort, selon les données de Johns Hopkins. Le comté de Jerauld, dans le Dakota du Sud, est maintenant le plus durement touché, avec 16 de ses 2 013 habitants morts, soit 1 personne sur 126. Six États ont également signalé la mort de plus d’une personne sur 500.

– Mike Stucka

Les syndicats d’enseignants de plusieurs villes contestent les plans de réouverture des écoles

Lundi, les syndicats d’enseignants des villes de Serval étaient confrontés aux responsables du district scolaire alors que certains plans de réouverture visant à ramener les élèves dans les salles de classe devaient commencer cette semaine.

À Chicago, la maire Lori Lightfoot a déclaré dimanche soir que la ville n’avait pas conclu d’accord avec le Chicago Teachers Union sur la manière et le moment de rouvrir les écoles du troisième plus grand district du pays.

Le syndicat des enseignants de Cincinnati a également intenté une action en justice pour empêcher la reprise de l’apprentissage en personne dans ses écoles, qui devaient commencer l’apprentissage mixte sur quatre semaines, à partir de mardi.

Pendant ce temps, un juge a statué que les enseignants de Minneapolis qui avaient des logements pour travailler à domicile ou qui en faisaient la demande n’auraient pas à revenir en personne lundi, a rapporté le Star Tribune.

Le conseiller de Biden dit que les États-Unis devraient prioriser les premières doses de vaccin « dès maintenant »

Un épidémiologiste de haut niveau et conseiller de l’équipe de transition du président Joe Biden a déclaré dimanche que les États-Unis doit donner la priorité à l’administration d’une dose unique au plus grand nombre de personnes possible avant de se concentrer sur les deuxièmes doses des vaccins à deux doses.

Michael Osterholm, le directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy à l’Université du Minnesota, a déclaré à «Meet the Press» qu’il s’attend à une nouvelle vague d’infections dans les prochains mois. Osterholm a cité de nouvelles variantes, telles que celles détectées pour la première fois en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud, qui semblent se propager plus facilement que le virus d’origine.

« L’ouragan arrive. En raison de cette vague, nous devons appeler un audible », a-t-il déclaré.

Le triomphe de la science sur le COVID marqué par la confusion et la frustration

Fin décembre, l’idée que des vaccins sûrs et efficaces contre le COVID-19 avaient été créés en moins d’un an semblait miraculeuse. Fierté de l’exploit remarquable, cependant, a été remplacé par la confusion, l’injustice, les attentes frustrantes et le cauchemar des flacons de vaccins qui accumulent la poussière alors que des dizaines de milliers de personnes continuent de mourir de ce qui est désormais une maladie évitable. Même les personnes qui dirigent l’effort sont incapables d’expliquer ce qui s’est passé.

«J’adorerais le comprendre», a déclaré Moncef Slaoui, responsable de l’effort de développement de vaccins sous l’administration Trump et maintenant conseiller de l’administration Biden. « Ce qui me rend triste, c’est … que les milliers de personnes qui ont travaillé jour et nuit au cours des très nombreux derniers mois se sentent vraiment terribles, se sentent déprimées, car tout cela est maintenant positionné comme une catastrophe. » En savoir plus ici.

– Karen Weintraub et Elizabeth Weise

Les problèmes de garde d’enfants montent en flèche au milieu du COVID-19, selon les données du recensement

Une analyse USA TODAY des nouvelles données du recensement montre que les Américains ont manqué plus de travail que jamais à cause de problèmes de garde d’enfants en 2020, et que le fardeau était presque exclusivement supporté par les femmes.

Le nombre de femmes ayant des absences liées à la garde d’enfants au cours d’un mois a plus que doublé de 2019 à 2020. Les femmes représentaient 84% de tous les travailleurs qui ont manqué leur travail au cours du mois moyen de l’année dernière en raison de problèmes de garde d’enfants – un sommet depuis cinq ans.

Kristin Rowe-Finkbeiner, directrice exécutive de MomsRising, un groupe qui plaide pour une sécurité économique accrue de la famille, a déclaré que la crise actuelle avait mis en relief les problèmes préexistants. La garde des enfants était déjà chère et les prestataires fonctionnaient avec de faibles marges, a-t-elle déclaré, puis le COVID-19 a frappé. Une enquête du Bipartisan Policy Center a révélé que 70% des parents ont déclaré que leurs garderies prépandémiques étaient fermées ou avaient une capacité réduite.

Le plan de rétablissement du coronavirus du président Joe Biden prévoit 25 milliards de dollars pour stabiliser les garderies à risque de fermeture et 15 milliards de dollars supplémentaires en aide à la garde d’enfants pour les familles en difficulté.

– Matt Wynn

