Les États-Unis dépisteront les personnes arrivant d’Ouganda pour Ebola alors que la nation d’Afrique de l’Est lutte contre l’épidémie

Les États-Unis mettront en déroute et contrôleront les passagers pour Ebola dans cinq aéroports désignés s’ils ont voyagé en Ouganda dans les trois semaines précédant leur arrivée, ont déclaré jeudi des responsables fédéraux.

L’Ouganda, un pays d’Afrique de l’Est, lutte contre une épidémie mortelle d’Ebola avec 63 cas confirmés et probables et 29 décès, selon l’Organisation mondiale de la santé. Aucun cas d’Ebola n’a été signalé aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

L’ambassade des États-Unis en Ouganda, dans une alerte sanitaire jeudi, a déclaré que les passagers qui se sont rendus dans la nation d’Afrique de l’Est dans les 21 jours suivant leur arrivée aux États-Unis seront acheminés vers l’un des cinq aéroports : New York JFK, Newark, Atlanta, Chicago O ‘Lièvre ou Washington Dulles.

Les passagers arrivant d’Ouganda dans ces aéroports subiront des contrôles de température et une vérification de leurs coordonnées, a déclaré un responsable fédéral de la santé. Les compagnies aériennes enverront des informations sur les passagers aux Centers for Disease Control and Prevention afin que l’agence puisse effectuer des suivis de santé, a déclaré le responsable. Les coordonnées seront également envoyées aux services de santé de l’État afin qu’ils puissent effectuer des suivis localement.

L’Ouganda est aux prises avec une épidémie causée par une souche d’Ebola appelée virus Ebola du Soudan. Le virus se propage par contact direct avec les fluides corporels d’une personne qui est tombée malade du virus ou en est décédée, ainsi qu’avec des animaux infectés et des objets contaminés, selon le CDC. Ebola ne se propage pas par voie aérienne, a déclaré l’agence de santé.

Il n’existe aucun vaccin homologué par la Food and Drug Administration pour protéger contre la souche du virus Ebola du Soudan. La FDA a approuvé un vaccin pour lutter contre le virus Ebola du Zaïre sur la base d’études animales, mais il ne devrait pas protéger contre la souche soudanaise, selon le CDC.

Il n’y a pas non plus de traitement approuvé par la FDA pour le virus Ebola du Soudan.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.