Les États-Unis dépensent un montant record de 17,9 milliards de dollars en aide militaire à Israël depuis le 7 octobre dernier

WASHINGTON– Les États-Unis ont dépensé un montant record d’au moins 17,9 milliards de dollars en aide militaire à Israël depuis la guerre à Gaza a commencé et a conduit à une escalade du conflit autour du Moyen-Orient, selon un rapport du projet Costs of War de l’Université Brown, publié le anniversaire des attaques du Hamas contre Israël.

4,86 milliards de dollars supplémentaires ont été investis intensification des opérations militaires américaines dans la région depuis les attaques du 7 octobre 2023, ont déclaré les chercheurs dans des conclusions fournies pour la première fois à l’Associated Press. Cela comprend les coûts de une campagne menée par la Marine pour réprimer les grèves sur la navigation commerciale par les Houthis du Yémen, qui les effectuent en solidarité avec le groupe Hamas soutenu par l’Iran.

Le rapport — terminé avant Israël a ouvert un deuxième frontcelui-ci contre les militants du Hezbollah soutenus par l’Iran au Liban, fin septembre, est l’un des premiers décomptes des coûts estimés pour les États-Unis alors que l’administration Biden soutient Israël dans sa campagne. conflits à Gaza et au Liban et cherche à contenir les hostilités des groupes armés alliés à l’Iran dans la région.

Le bilan financier s’ajoute au coût en vies humaines : les militants du Hamas ont tué plus de 1 200 personnes en Israël il y a un an et en ont pris d’autres en otages. L’offensive de représailles israélienne a tué près de 42 000 personnes à Gaza, selon le ministère de la Santé du territoire, qui ne fait pas de distinction entre civils et combattants dans son décompte.

Au moins 1 400 personnes au Liban, dont des combattants du Hezbollah et des civils, ont été tuées depuis Israël a considérablement étendu ses grèves dans ce pays fin septembre.

Les coûts financiers ont été calculés par Linda J. Bilmes, professeur à la John F. Kennedy School of Government de Harvard, qui a évalué le coût total des guerres américaines depuis les attentats du 11 septembre 2001, et par ses collègues chercheurs William D. Hartung et Stéphane Semler.

Voici un aperçu de la destination d’une partie de l’argent des contribuables américains :

Israël – protégé des États-Unis depuis leur fondation en 1948 – est le le plus grand bénéficiaire de l’aide militaire américaine de l’histoireobtenant 251,2 milliards de dollars en dollars ajustés à l’inflation depuis 1959, indique le rapport.

Malgré cela, les 17,9 milliards de dollars dépensés depuis le 7 octobre 2023, en dollars corrigés de l’inflation, constituent de loin l’aide militaire la plus importante envoyée à Israël en un an. Les États-Unis se sont engagés à fournir des milliards d’aide militaire à Israël et à l’Égypte chaque année lorsqu’ils ont signé leur traité de paix de 1979 négocié par les États-Unis, ainsi qu’un accord depuis que l’administration Obama a fixé le montant annuel pour Israël à 3,8 milliards de dollars jusqu’en 2028.

L’aide américaine depuis le début de la guerre à Gaza comprend le financement militaire, la vente d’armes, au moins 4,4 milliards de dollars de prélèvements sur les stocks américains et la remise d’équipements usagés.

La plupart des armes américaines livrées cette année-là étaient des munitions, depuis les obus d’artillerie jusqu’aux bombes anti-bunker de 2 000 livres et aux bombes à guidage de précision.

Les dépenses varient de 4 milliards de dollars à reconstituer le Dôme de Fer d’Israël et les systèmes de défense antimissile David’s Sling pour acheter des fusils et du carburéacteur, selon l’étude.

Contrairement à ce qui a été publiquement documenté aux États-Unis aide militaire à l’Ukraineil a été impossible d’obtenir tous les détails sur ce que les États-Unis ont expédié à Israël depuis le 7 octobre dernier, donc les 17,9 milliards de dollars pour l’année sont un chiffre partiel, ont déclaré les chercheurs.

Ils ont cité les « efforts de l’administration Biden pour cacher le montant total de l’aide et les types de systèmes par des manœuvres bureaucratiques ».

Le financement du principal allié des États-Unis dans une guerre qui a coûté un lourd tribut aux civils a été réduit. Américains divisés pendant la campagne présidentielle. Mais le soutien à Israël a longtemps pesé sur la politique américaine, et Biden a déclaré vendredi qu’« aucune administration n’a aidé Israël plus que moi ».

L’administration Biden a a renforcé sa force militaire dans la région depuis le début de la guerre à Gaza, visant à dissuader et à répondre à toute attaque contre les forces israéliennes et américaines.

Ces opérations supplémentaires coûtent au moins 4,86 ​​milliards de dollars, indique le rapport, sans compter le renforcement des capacités. Aide militaire américaine à l’Egypte et d’autres partenaires de la région.

Les États-Unis disposaient de 34 000 soldats au Moyen-Orient le jour où le Hamas a franchi les barricades israéliennes autour de Gaza pour attaquer. Ce nombre est passé à environ 50 000 en août lorsque deux porte-avions se trouvaient dans la région, dans le but de décourager les représailles après une frappe attribuée à Israël. a tué le leader politique du Hamas Ismail Haniyeh en Iran. Le total s’élève désormais à environ 43 000.

Le nombre de navires et d’avions américains déployés – groupes d’attaque de porte-avions, groupe amphibie, escadrons de chasse et batteries de défense aérienne – en Méditerranée, en mer Rouge et dans le golfe d’Aden a varié au cours de l’année.

Le Pentagone a déclaré qu’un autre groupe d’attaque sur porte-avions se rendrait très prochainement en Europe et que cela pourrait encore augmenter le total des troupes si deux porte-avions étaient à nouveau dans la région en même temps.

L’armée américaine s’est déployée depuis le début de la guerre pour tenter de contrer l’escalade frappes des Houthisune faction armée qui contrôle la capitale et les régions du nord du Yémen, et qui a tiré sur des navires marchands dans la mer Rouge en solidarité avec Gaza. Les chercheurs ont qualifié le coût de 4,86 ​​milliards de dollars pour les États-Unis de « défi étonnamment compliqué et asymétriquement coûteux ».

Les Houthis n’ont cessé de lancer des attaques contre des navires traversant cette route commerciale cruciale, attirant les frappes américaines sur les sites de lancement et d’autres cibles. La campagne est devenue la bataille navale la plus intense à laquelle la Marine est confrontée depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Les États-Unis ont déployé plusieurs porte-avions, destroyers, croiseurs et missiles coûteux de plusieurs millions de dollars contre des drones Houthis bon marché de fabrication iranienne qui coûtent 2 000 dollars », ont indiqué les auteurs.

Vendredi dernier, l’armée américaine a frappé plus d’une douzaine de cibles Houthis au Yémen, s’en prenant à des systèmes d’armes, des bases et d’autres équipements, ont indiqué des responsables.

Les calculs des chercheurs incluaient au moins 55 millions de dollars de soldes de combat supplémentaires provenant des opérations intensifiées dans la région.