Alors que les républicains s’acharnent sur le chèque en blanc de Washington pour Kiev, moins de répondants à un sondage Pew pensent maintenant qu’il devrait donner encore plus

Un nombre croissant d’Américains pensent que les États-Unis envoient trop d’aide à l’Ukraine, plus d’un quart d’entre eux affirmant désormais que l’administration du président Joe Biden est trop généreuse, selon un nouveau sondage Pew Research. Certains pensent toujours que Washington devrait augmenter son aide militaire et économique, mais leur nombre a diminué de moitié au cours de la dernière année.

Publié mardi, le sondage a révélé que 26% des Américains disent maintenant que les États-Unis donnent trop d’aide, contre seulement 7% en mars dernier, tandis que 20% des personnes interrogées ont déclaré que les États-Unis devraient donner plus et 31% disent que le montant est “à peu près juste.”

Les résultats montrent un changement spectaculaire depuis mars de l’année dernière, lorsque 42% ont déclaré à Pew qu’ils estimaient que les États-Unis n’en faisaient pas assez pour l’Ukraine.

Lire la suite L’Ouest “fatigué” de la situation en Ukraine – Pologne

Dans les mois qui ont suivi ce premier sondage, les États-Unis ont considérablement augmenté leur aide à Kiev et ont maintenant alloué plus de 110 milliards de dollars d’aide militaire et économique. Répartis en paquets successifs, les efforts de Washington pour financer l’armée ukrainienne ont vu des systèmes anti-aériens, des véhicules blindés et plus d’un million d’obus d’artillerie livrés au pays, Biden s’engageant à maintenir le flux d’armes. “le temps qu’il faudra”.

La majeure partie de cette aide a été financée par deux projets de loi de dépenses gigantesques adoptés par le Congrès : un projet de loi de 40 milliards de dollars adopté en mai et un projet de loi de dépenses gouvernementales de 1,7 billion de dollars en décembre qui comprenait 47 milliards de dollars supplémentaires pour l’Ukraine. Alors que les dirigeants républicains soutenaient ces projets de loi, un petit nombre de législateurs du GOP proches de l’ancien président Donald Trump ont condamné Biden et ses collègues démocrates pour avoir dépensé autant pour un conflit étranger, arguant que l’argent serait mieux dépensé pour renforcer l’économie américaine et resserrer la frontière. Sécurité.

Les électeurs républicains sont plus susceptibles de s’opposer à l’aide à l’Ukraine, 40 % d’entre eux affirmant que les États-Unis en donnent trop et 17 % demandant plus. Seuls 15% des démocrates pensent que Biden devrait réduire l’aide américaine, tandis que 23% pensent que les flux de trésorerie vers l’Ukraine devraient augmenter.