Il y a dix ans, le pays a connu près de deux fois moins d’incidents sur toute l’année.

Le nombre de fusillades de masse aux États-Unis a dépassé la barre des 500 au cours du week-end, selon le Gun Violence Archive (GVA), soit une moyenne de près de deux fusillades de masse par jour.

Dimanche, la police de Denver a publié une alerte sur X (anciennement Twitter) confirmant une fusillade qui a fait cinq blessés, soit le 500e incident de l’année.

Quelques heures plus tard, la police d’El Paso a annoncé qu’elle enquêtait sur une fusillade survenue tôt le matin à East El Paso, qui a coûté la vie à un homme de 19 ans et fait cinq autres blessés, portant le nombre total de fusillades de masse à 501.

Selon le site Internet GVA, une fusillade de masse est définie comme un incident au cours duquel quatre personnes ou plus sont abattues et blessées ou tuées, sans compter le tireur.

L’année 2021 a connu le plus grand nombre de fusillades de masse dans l’histoire des États-Unis, avec 689 incidents signalés, et bien que ce nombre soit tombé à 647 en 2022, les données du FBI ont montré un nombre plus élevé de victimes.

Récemment, le Centre national des statistiques de l’éducation (NCES) a publié son rapport annuel sur la criminalité et la sécurité, qui a révélé 188 fusillades dans des écoles avec des victimes au cours de l’année scolaire 2021-2022, soit plus de deux fois le nombre d’incidents documentés un an auparavant.

Les fusillades de masse se sont multipliées au cours de la dernière décennie ; 273 incidents ont été signalés en 2014.

Une étude publiée par Annals of Internal Medicine en février indique que la possession d’armes à feu a augmenté ces dernières années, avec 7,5 millions d’adultes américains devenus nouveaux propriétaires d’armes entre janvier 2019 et avril 2021.

Le deuxième amendement à la Constitution américaine garantit le droit de porter une arme, et environ un tiers des adultes américains déclarent posséder personnellement une arme à feu. Cependant, un sondage réalisé par Gallup en octobre 2022 révèle que la majorité des Américains sont favorables au contrôle des armes à feu, avec 57 % d’entre eux favorables à des lois plus strictes sur les armes à feu.

La question reste cependant extrêmement controversée. Selon une autre étude Gallop, les démocrates sont presque unanimes dans leur soutien au contrôle des armes à feu, tandis que moins d’un quart des républicains soutiennent une réglementation plus stricte.