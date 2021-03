Vendredi, les États-Unis ont rapporté avoir administré leur 100 millionième vaccin COVID-19 alors que l’Organisation mondiale de la santé a rapporté que 300 millions de vaccins dans le monde avaient été administrés.

Environ 1 adulte américain sur 4 a reçu au moins un vaccin et environ 1 sur 10 est complètement vacciné, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. En moyenne, 2,2 millions de doses sont administrées par jour, contre environ 1 million de doses par jour à la mi-janvier.

L’intensification des vaccinations est la clé de l’objectif du président Joe Biden de permettre aux amis et aux familles de se réunir en petits groupes pour les célébrations du 4 juillet. « Le 4 juillet avec vos proches est l’objectif », a déclaré Biden jeudi, soulignant que « beaucoup de choses peuvent arriver. Les conditions peuvent changer. »

Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré vendredi que le gouvernement fédéral se concentrerait sur l’augmentation du nombre de vaccinateurs et du nombre d’endroits où les vaccins sont disponibles après l’annonce par Biden cette semaine que tous les Américains seront éligibles à un vaccin d’ici le 1er mai.

Au cours des prochaines semaines, le gouvernement fédéral augmentera le nombre de centres de santé communautaires dans le programme fédéral de vaccination, doublera le nombre de pharmacies et doublera le nombre de sites fédéraux de vaccination de masse, a déclaré vendredi le coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche, Jeff Zients.

Également dans l’actualité:

► Les résidents de plus d’une douzaine de comtés de Californie se réveilleront dimanche matin avec la levée des restrictions commerciales. Les responsables de l’État ont assoupli les exigences nécessaires pour sortir des niveaux les plus restrictifs du système de réouverture de la Californie en raison de l’augmentation des vaccinations dans les communautés durement touchées de haut en bas de l’État.

►Les Grammy Awards de cette année seront différents, échangeant la scène du Staples Center contre des décors en plein air au Los Angeles Convention Center, ainsi qu’à distance d’autres endroits au milieu de la pandémie de coronavirus.

►Après avoir été annulé l’an dernier par la pandémie de coronavirus, le tournoi de basket-ball masculin de la NCAA et March Madness sont de retour en 2021. Cela commence avec Sélection dimanche, lorsque le peloton de 68 équipes sera annoncé.

►L’Organisation mondiale de la santé indique qu’elle évalue les rapports de problèmes rares de coagulation sanguine rencontrés par certaines personnes dans l’Union européenne qui ont reçu des doses du vaccin AstraZeneca. Il a noté que l’Agence européenne des médicaments a déterminé que les avantages du vaccin l’emportaient sur les risques, et a déclaré qu’aucun cas de décès n’avait jusqu’à présent été causé par des vaccins COVID-19.

►Près d’un Américain sur cinq déclare avoir perdu un parent ou un ami proche à cause du COVID-19, selon un nouveau sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Les chiffres étaient considérablement plus élevés pour les répondants noirs (30%) et hispaniques (29%), un autre exemple de l’impact disproportionné de la pandémie sur les groupes minoritaires.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 29,3 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 532000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 119,1 millions de cas et 2,64 millions de décès. Plus de 133,3 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 101,1 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Un an après le début d’une pandémie qui a tué plus de 500 000 Américains et rendu malade près de 30 millions de personnes, l’infection a révélé de profondes failles politiques, économiques et raciales qui semblent peu susceptibles de guérir de si tôt.

Ce qu’il faut savoir sur la sécurité extérieure et le COVID-19

Un nouvel outil pour lutter contre le COVID-19 est à la hausse: l’air chaud et frais. Les conditions météorologiques printanières et estivales permettront aux personnes – vaccinées ou non – de profiter d’activités de plein air à faible risque pour améliorer leur santé physique et mentale, selon les experts.

C’est un développement dans la lutte contre le COVID-19 car les experts sont maintenant convaincus qu’il est beaucoup plus difficile pour le virus de se propager dans des conditions extérieures – en particulier lorsque les gens portent des masques et gardent leurs distances.

« Il (y avait) beaucoup de peur dans les premières parties de la pandémie parce que nous ne savions pas comment elle s’est propagée », a déclaré Gleb Tsipursky, auteur d’un livre sur l’adaptation au « nouvel anormal » du COVID-19, à USA TODAY .

Cette incertitude était en jeu l’année dernière alors que les États fermaient des plages et des parcs et continuaient d’influencer la politique cette année. Mais des recherches ont montré que de simples précautions suffisent généralement pour vous protéger du COVID-19 lorsque vous êtes à l’extérieur, disent les experts. Lire la suite.

L’IRS commence à envoyer la première série de paiements de secours de 1400 $ ce week-end

La troisième série de chèques de relance commencera à toucher les comptes bancaires des Américains éligibles dès ce week-end, a déclaré l’IRS vendredi soir.

« Suite à l’approbation de l’American Rescue Plan Act, le premier lot de paiements sera envoyé par dépôt direct, que certains destinataires commenceront à recevoir dès ce week-end, et d’autres recevront cette semaine », a déclaré l’IRS dans un communiqué.

En fait, les paiements sont déjà arrivés pour certaines personnes juste un jour après que le président Joe Biden a signé la loi.

Dans les semaines à venir, d’autres lots de paiements seront envoyés par dépôt direct et par la poste sous forme de chèque ou de carte de débit, selon l’agence. Certaines personnes peuvent considérer les paiements par dépôt direct comme «en attente» ou comme des paiements provisoires dans leurs comptes avant la date de paiement officielle du 17 mars, a ajouté l’IRS.

– Jessica Menton

Les maisons de soins infirmiers sont poussées à rouvrir pour les visites, les câlins après le vaccin

Les résidents des maisons de retraite et des résidences-services américaines, les premiers et les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19, offrent maintenant des preuves précoces de la puissance du vaccin pour mettre fin à la menace. Les flambées dans les maisons de soins infirmiers ont diminué d’environ 90% depuis le pic de l’hiver, leurs résidents et leur personnel étant placés en première ligne pour la vaccination.

Les régulateurs gouvernementaux ont tracé cette semaine comment les maisons de soins infirmiers peuvent rouvrir plus largement aux visiteurs, un an après avoir brusquement fermé leurs portes. Le bilan des personnes âgées et fragiles à l’intérieur ne fait que commencer à se faire jour.

Les défenseurs de la base ont fait pression sur les Centers for Medicare et Medicaid Services pour qu’ils assouplissent les restrictions destinées à se protéger contre un virus responsable de plus d’un million de cas parmi les résidents et le personnel des maisons de soins infirmiers et d’au moins 131 700 décès. Ces chiffres ne rendent pas compte de ce qui s’est passé dans les résidences services ou des conséquences physiques et mentales de l’isolement.

Au cours de la semaine dernière, des affiches en noir et jaune ont été exposées dans les villes du pays alors que les défenseurs des droits de l’homme réclamaient un meilleur accès aux êtres chers dans les maisons de soins infirmiers et, finalement, des réformes pour leur donner plus de voix dans les décisions futures. Leur message pointu: « Isolation Kills, Too. » Lire la suite.

– Letitia Stein

Le projet de loi de secours COVID-19 vise à aider les agriculteurs noirs socialement défavorisés

Nichée dans le projet de loi de secours massif de 1,9 billion de dollars COVID-19 signé jeudi par le président Joe Biden, se trouvait une disposition visant à bénéficier aux agriculteurs de couleur socialement défavorisés, dans le but de couvrir la dette impayée.

La disposition, qui a été tirée de la loi sur les secours d’urgence aux agriculteurs de couleur, a été insérée dans le programme de secours et comprend 5 milliards de dollars qui iront aux agriculteurs de couleur socialement défavorisés. Il s’agit notamment des agriculteurs noirs, hispaniques, amérindiens ou asiatiques américains. Quatre milliards de dollars serviraient à couvrir jusqu’à 120% de l’encours de la dette, et un autre milliard de dollars serait destiné à la sensibilisation, à la formation, à l’éducation, à l’assistance technique et aux subventions.

Cela fait partie des 10,4 milliards de dollars prévus dans le paquet pour les secteurs de l’agriculture et de l’approvisionnement alimentaire. Lire la suite.

– Jeanine Santucci

Le vaccin Pfizer semble efficace contre les cas asymptomatiques

De nouvelles données du monde réel suggèrent que les vaccins COVID-19 peuvent empêcher la transmission du coronavirus, en plus de protéger contre les maladies symptomatiques.

Les informations préliminaires d’Israël – où plus de la moitié des adultes ont été vaccinés, la plupart avec le vaccin Pfizer-BioNTech – ont montré que ceux qui ont reçu le vaccin n’ont pas développé de symptômes ni transmis la maladie.

L’absence de données claires sur la transmission a conduit les autorités sanitaires à recommander aux personnes vaccinées de faire attention aux personnes non vaccinées, en particulier celles à risque d’infections graves au COVID-19.

«Cela ressemble à une réduction de 90% de la transmission asymptomatique. Donc c’est vraiment bien», a déclaré le Dr Peter Hotez, doyen de la National School of Tropical Medicine, au Baylor College of Medicine à Houston.

La nouvelle prometteuse survient après que le président Joe Biden a annoncé qu’il ordonnait à tous les États, territoires et tribus de rendre tous les adultes éligibles à «faire la queue» pour leurs vaccins d’ici le 1er mai. Si les Américains «font notre part» dans les semaines à venir, a-t-il déclaré. , amis et familles pourront se réunir en petits groupes à temps pour le 4 juillet.

Le discours de Biden aux heures de grande écoute est intervenu quelques heures après la signature d’un projet de loi de secours massif contre les coronavirus, et le président a commémoré jeudi soir l’anniversaire de la fermeture du pays en raison de la pandémie.

– Elinor Aspegren et Ryan W. Miller

Le vaccin Novavax est efficace à 96,4% contre la souche d’origine, selon la société

Un autre vaccin candidat COVID-19 semble être efficace à 96,4% contre les maladies légères, modérées et sévères causées par la souche COVID-19 originale dans un essai au Royaume-Uni.

Jeudi, Novavax, une société de biotechnologie basée à Gaithersburg, dans le Maryland, a rapporté dans une analyse finale de plus de 15 000 patients au Royaume-Uni que l’efficacité globale du vaccin était de 89,7%, légèrement abaissée en raison du B.1.1.7. souche découverte pour la première fois dans le pays. La société a également publié les résultats du plus petit essai sud-africain, qui a exposé les participants à la variante découverte et y circulant, qui a montré une efficacité d’environ 55,4% parmi 2665 participants.

Mais dans les deux essais, le vaccin était efficace à 100% pour prévenir les maladies graves et la mort.

Un troisième essai, aux États-Unis, a annoncé avoir recruté ses 30 000 participants prévus fin février, mais ne publiera pas les résultats avant plusieurs mois.

Contribuer: The Associated Press