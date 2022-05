Les États-Unis dépassent le million de décès dus au COVID-19 : un regard sur les chiffres

Les décès signalés par COVID-19 aux États-Unis ont dépassé le million, selon les décomptes compilés par Reuters et NBC News.

Les chiffres du Johns Hopkins Coronavirus Resource Center et des Centers for Disease Control and Prevention varient légèrement, mais le pays est sur le point d’atteindre un million de décès par coronavirus d’un jour à l’autre.

Le président Joe Biden a marqué cette étape solennelle avec une déclaration jeudi, exprimant ses condoléances aux personnes en deuil.

“Un million de chaises vides autour de la table du dîner. Chacune est une perte irremplaçable. Chacune laissant derrière elle une famille, une communauté et une nation a changé à jamais à cause de cette pandémie”, a déclaré Biden.

Un peu plus de deux ans après le début de la pandémie, les États-Unis ont le total officiel de décès par COVID-19 le plus élevé au monde, bien que la modélisation des décès excessifs publiée à la fois par l’Organisation mondiale de la santé et dans des revues médicales et d’autres publications ait indiqué que d’autres pays pourraient avoir souffert taux de mortalité plus élevés, mais n’ont pas de mécanismes de déclaration aussi robustes que les Américains.

Les États-Unis ont connu 302,93 décès pour 100 000 personnes, selon Johns Hopkins, un taux nettement plus élevé qu’au Canada, avec 104,30 décès pour 100 000 personnes. Près de 39 000 personnes sont décédées au Canada.

Les États-Unis et le Canada ont tous deux connu une baisse notable de l’espérance de vie en raison de la pandémie.

Mais de grandes différences entre les pays peuvent être observées dans la plupart des cohortes d’âge.

Mortalité due au COVID-19 dans la population en âge de travailler

Bien que les deux pays ne ventilent pas les données démographiques et d’âge exactement de la même manière, certaines comparaisons sont instructives.

Sur le million de décès aux États-Unis, 75% sont survenus chez des personnes de 65 ans et plus, selon les Centers for Disease Control. Au Canada, 92,7 % des décès suivis par Santé Canada sont survenus chez des personnes de 60 ans et plus.

Un travailleur médical en équipement de protection administre des tests COVID-19 sur un site public du quartier de Brooklyn à New York le 18 avril. La variante Omicron a entraîné un autre pic important de cas et de décès aux États-Unis. (Spencer Platt/Getty Images)

La différence dans la cohorte la plus âgée est significative. Quelque 60,5 % des décès dus au COVID-19 au Canada concernent des personnes de 80 ans et plus, tandis que les Américains de 85 ans et plus représentent 26 % du total des décès dus au COVID-19 aux États-Unis. Mais étant donné la population américaine de 329 millions d’habitants, ce nombre global est encore énorme, représentant plus de 224 000 personnes.

Au fur et à mesure que l’on se déplace dans les cohortes d’âge plus jeunes – en particulier la population d’âge moyen et la population en âge de travailler – les différences sont encore plus choquantes.

Les deux pays décomposent la mortalité par COVID-19 dans les tranches d’âge 30-39 et 40-49. Selon Statistique Canada, les Canadiens âgés de 40 à 49 ans représentent 12,8 % de la population et 1,6 % de tous les décès dus à la COVID-19. Un pourcentage similaire de la population américaine a cet âge – 12,3% – mais la cohorte représente 4,4% des décès connus liés au COVID-19.

REGARDER | La modélisation de la mortalité excessive de l’OMS suggère un taux de mortalité réel nettement plus élevé : Près de 15 millions de personnes sont mortes dans la pandémie de COVID-19: OMS L’Organisation mondiale de la santé estime que près de 15 millions de personnes dans le monde sont décédées des suites du COVID-19 ou du fardeau de la pandémie sur les systèmes de santé au cours des deux dernières années. 2:01

Un peu plus de 14 % de la population canadienne a entre 30 et 39 ans, une cohorte qui a connu 0,7 de tous les décès dus à la COVID-19. La cohorte d’âge représente 13,5% de tous les Américains, mais 1,8 de tous les décès par coronavirus là-bas.

Une différence d’un pour cent peut ne pas sembler beaucoup, mais les chiffres sont distincts. Le Canada, avec environ un neuvième de la population américaine, a perdu 285 personnes âgées de 30 à 39 ans à cause du COVID-19, tandis que les États-Unis ont perdu plus de 15 000 personnes dans cette tranche d’âge.

En tenant compte des 50 États, du district de Columbia et de Porto Rico et d’autres territoires américains, il y a sans doute eu une plus grande variation dans les efforts américains pour combattre le virus par rapport au Canada, avec son plus petit nombre de provinces et de territoires.

Mais d’une manière générale, les États-Unis ont eu des taux de vaccination plus faibles, moins de restrictions de santé publique de longue durée sur la mobilité et le commerce et une opposition et une résistance plus virulentes aux vaccins et aux efforts d’atténuation comme le masquage.

Les États-Unis se classent également plus haut par habitant pour les taux d’obésité et de diabète, qui peuvent être des comorbidités du COVID-19.

Les enfants subissent une perte

Là où la pandémie a peut-être le plus résonné, c’est dans l’expérience de dizaines de milliers d’enfants américains.

Selon le suivi effectué par le COVID Collaborative, un effort d’une équipe d’experts de premier plan dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’économie, environ 203 649 enfants américains de moins de 18 ans ont perdu un parent ou un autre soignant à domicile à cause du COVID-19.

Cet impact n’a pas été également partagé entre les groupes démographiques, selon COVID Collaborative.

Les enfants autochtones américains ont perdu des soignants à un taux environ 3 fois et demi supérieur à celui des enfants blancs, tandis que les enfants noirs et hispaniques ont perdu des soignants à un taux près de deux fois supérieur à celui des enfants blancs.

Par les chiffres

Les organisations et les associations professionnelles ont suivi la perte de certaines catégories professionnelles, groupes sociaux et données géographiques. Voici quelques-uns de ces chiffres :

150 000 décès de résidents de maisons de soins infirmiers, ainsi que 2 300 membres du personnel de maisons de soins infirmiers.

décès de résidents de maisons de soins infirmiers, ainsi que 2 300 membres du personnel de maisons de soins infirmiers. 90 882 décès en Californie, le nombre le plus élevé de tous les États. (C’est aussi l’État le plus peuplé. Sur une base de décès par habitant, la Californie est à égalité au 19e rang sur 50.)

décès en Californie, le nombre le plus élevé de tous les États. (C’est aussi l’État le plus peuplé. Sur une base de décès par habitant, la Californie est à égalité au 19e rang sur 50.) 2 881 décès de personnes incarcérées dans les prisons, avec 277 autres membres du personnel pénitentiaire.

décès de personnes incarcérées dans les prisons, avec 277 autres membres du personnel pénitentiaire. 523 décès de policiers en 2020 et 2021.

décès de policiers en 2020 et 2021. 296 décès de femmes enceintes liés au virus, selon le CDC.

décès de femmes enceintes liés au virus, selon le CDC. 269 des travailleurs de l’industrie de la viande sont décédés fin 2021, selon un comité du Congrès.

des travailleurs de l’industrie de la viande sont décédés fin 2021, selon un comité du Congrès. 53 décès dans le Kentucky pour chaque million d’habitants, le taux par habitant le plus élevé de tous les États.

Natalie Walters, 53 ans, tient une photo de ses parents, Jack et Joey Walters, près de chez elle à Syracuse, NY, le 21 septembre 2021. Le père de Walters fait partie des plus de 150 000 résidents américains de maisons de soins infirmiers et de réadaptation qui sont décédés de COVID-19[FEMININE (Heather Ainsworth/Associated Press)

Quelle est la prochaine étape pour les États-Unis

Malgré le fait que les États-Unis aient atteint cette sombre étape, le taux de mortalité ralentit. La variante Omicron a frappé de manière significative les États-Unis – le pays est passé de 800 000 décès à 900 000 en environ 51 jours, l’un des intervalles les plus courts de 100 000 décès de toute la pandémie.

Ce dernier intervalle a commencé vers début février, une période d’environ 97 jours, à compter du 12 mai.

Les responsables de la santé publique s’inquiètent du taux de rappel du pays – 47,8% des Américains de plus de 12 ans sont considérés comme entièrement vaccinés plus un vaccin, soit environ sept points de pourcentage de retard sur le rythme du Canada.

Mais on espère que l’utilisation accrue d’antiviraux tels que Paxlovid et l’approbation des vaccins pour les enfants de moins de cinq ans ajouteront des couches supplémentaires de protection contre les maladies graves et la mort pour le grand public.

Des manifestants à Washington, DC, brandissent des pancartes exhortant la Food and Drug Administration à autoriser les vaccins COVID-19 pour les enfants de moins de cinq ans. (Comtesse Jemal/Getty Images)

Le pays a également des niveaux élevés d’immunité acquise, ce qui peut parfois conférer un certain degré de protection. Le CDC a publié le mois dernier une étude estimant que 58% du public avait contracté une infection au COVID-19 à un moment donné, avec environ les trois quarts des jeunes enfants susceptibles d’avoir contracté le COVID au cours des deux dernières années et plus.

Dans sa déclaration de jeudi, Biden a exhorté les Américains à “ne pas s’engourdir devant un tel chagrin”, et son administration fait pression sur le Congrès pour obtenir davantage de fonds pour détecter et traiter le COVID-19, afin que le pays ne recule pas à mesure que le virus évolue.