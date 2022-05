Les États-Unis dépassent le million de décès de Covid, le total le plus élevé connu au monde.

NOGALES, Mexique – Guadalupe Garcia a traversé la frontière de l’Arizona avec sa fille de 11 ans au début de cette année, affirmant qu’elle fuyait les coups brutaux qu’elle subissait aux mains de son mari au Guatemala. La patrouille frontalière l’a informée que les États-Unis n’étaient pas ouverts à l’asile et a rapidement mis le couple dans un bus pour le Mexique.

Cinq mois plus tard, Mme Garcia et sa fille sont toujours dans la ville frontalière mexicaine de Nogales, où elle a trouvé du travail dans un restaurant. “Nous attendons patiemment l’ouverture des États-Unis”, a-t-elle déclaré récemment alors qu’elle remplissait des commandes de poulet pané, d’enchiladas et de tacos. Isilda était dans une pièce à côté, faisant des collages à partir de découpages de magazines pendant que sa mère travaillait.

San Juan Bosco, un refuge à Nogales, où les deux séjournent, a accueilli de nombreux migrants pendant “cinq, six, voire 10 mois”, a déclaré Maria Antonia Diaz, une bénévole de longue date. Ils font partie des dizaines de milliers de migrants qui s’attardent actuellement dans les avant-postes mexicains – certains qui ont pris des emplois et loué des appartements – attendant le jour, attendu bientôt, où les États-Unis rouvriront pleinement leurs portes aux demandeurs d’asile.

La situation à la frontière sud atteint un stade critique, selon les responsables fédéraux et étatiques qui doivent accueillir les migrants entrants. Même avant la levée prévue la semaine prochaine de la règle de santé publique du titre 42, qui a permis au gouvernement d’expulser rapidement près de deux millions de migrants au cours des deux dernières années, les agents de la patrouille frontalière américaine rencontrent un nombre presque record de personnes qui ont soit traversé sur leur possèdent ou ont été autorisés à entrer en vertu de diverses exemptions du titre 42.

Au total, 234 088 migrants ont traversé la frontière sud en avril, dépassant le record de 22 ans de mars de 221 444, dont un record de 34 821 de Cuba et 20 118 d’Ukraine. La levée du titre 42 pourrait envoyer une augmentation encore plus importante de jusqu’à 18 000 migrants par jour, selon des responsables de l’administration.

Amanda Morales, du Guatemala, et sa fille Ilsy, 8 ans, ont séjourné au refuge pour migrants de San Juan Bosco, dans l’espoir d’entrer aux États-Unis. Crédit… Adriana Zehbrauskas pour le New York Times

Des familles du monde entier attendent dans des refuges comme celui-ci à Nogales une chance de déposer une demande d’asile aux États-Unis. Crédit… Adriana Zehbrauskas pour le New York Times

Bien qu’un tribunal fédéral puisse suspendre temporairement la levée de l’ordonnance de santé publique – reportant le jour du jugement – ​​le principal défi pour l’administration Biden dans les mois à venir est de trouver un moyen de dissuader les milliers de migrants qui se dirigent vers les États-Unis non pas parce que de menaces imminentes de violence ou de persécution – menaces auxquelles les États-Unis sont légalement et moralement tenus de répondre – mais à la recherche d’emplois et d’un avenir meilleur.

L’intention officielle du titre 42, initialement mis en place sous l’administration Trump, était de ralentir la transmission du coronavirus à travers la frontière. Mais il est rapidement devenu un outil puissant pour ralentir l’immigration.

“Il n’y a jamais eu de justification de santé publique pour utiliser l’autorité du titre 42 dans la bataille pour contenir Covid-19”, a déclaré Wayne Cornelius, directeur émérite du Center for Comparative Immigration Studies de l’Université de Californie à San Diego.

“C’était une règle obscure”, a-t-il dit, “dans le cadre d’un effort à plusieurs volets pour freiner l’immigration aux États-Unis”

L’administration Biden a fait face à la pression des progressistes pour mettre fin aux expulsions et offrir un refuge aux migrants qui ont des revendications légitimes de persécution dans leur pays d’origine. Il a annoncé en avril que la commande serait levée le 23 mai, avec des plans renforcés pour gérer les nouveaux arrivants. Mais le grand nombre de migrants qui devraient traverser dans les semaines suivant la levée de l’ordre a donné une pause, même certains démocrates préconisant une approche lente.

Que la politique prenne fin la semaine prochaine ou non, les États-Unis verront probablement un grand nombre de personnes à la frontière dans un avenir prévisible. Les troubles dans le monde poussent les migrants du Venezuela vers la Colombie ; du Nicaragua au Costa Rica ; et de partout, de près ou de loin, aux États-Unis, où les emplois sont nombreux et où la prospérité et la sécurité semblent à portée de main.

“Malgré qui est en charge et quelles politiques sont en place, il existe des forces mondiales et régionales qui vont conduire à une poursuite de la migration”, a déclaré Eileen Díaz McConnell, professeur de migration mondiale à l’Arizona State University. Ces forces, a-t-elle dit, comprennent le changement climatique, les bouleversements économiques et politiques, le crime organisé et la violence domestique, ainsi que les retombées de la crise sanitaire mondiale.

Pour faire face à l’augmentation attendue, le Département de la sécurité intérieure a dévoilé un plan visant à concentrer de nouvelles ressources sur la frontière, et Alejandro N. Mayorkas, le chef de l’agence, a juré que les personnes sans base légale pour entrer dans le pays seront confrontées à la détention, l’expulsion et d’autres conséquences qui ont été gelées pendant le titre 42.

Des membres de la Garde nationale du Texas postés le long du Rio Grande. Crédit… Tamir Kalifa pour le New York Times

Un groupe de migrants traversant le Rio Grande près d’Eagle Pass, au Texas. Crédit… Tamir Kalifa pour le New York Times

Un nouveau programme visant à statuer sur les demandes d’asile à la frontière dans un délai d’un an, plutôt que par l’intermédiaire des tribunaux de l’immigration en retard qui prennent souvent de six à huit ans, vise à décourager les familles dont les demandes sont faibles de voyager vers le nord.

“Nous augmentons les conséquences d’application que nous imposons aux personnes qui ne remplissent pas les conditions” pour rester aux États-Unis en vertu de la loi, a déclaré M. Mayorkas lors d’une visite dans la vallée du Rio Grande au Texas mardi.

Tout effort américain pour empêcher un afflux massif dépendra de la façon dont les pays de la région, en particulier le Mexique et le Guatemala, gèrent leurs frontières. Les migrants du monde entier traversent ces pays en route vers les États-Unis. Le Mexique joue également un rôle crucial dans le choix des migrants qu’il récupère après leur expulsion des États-Unis.

En avril, plus de quatre rencontres frontalières sur 10 par des agents concernaient des migrants de pays autres que le Mexique et le Triangle Nord de l’Amérique centrale, une proportion sans précédent. Et beaucoup ont été autorisés à entrer aux États-Unis malgré le titre 42, qui a exclu environ 60 % des migrants qui ont traversé la frontière depuis son entrée en vigueur en 2020.

Récemment, trois bus remplis de migrants masculins, principalement d’Inde, du Sénégal et de Géorgie, sont arrivés au refuge de Casa Alitas à Tucson en l’espace de trois heures. La plupart d’entre eux avaient passé quelques jours en détention, puis avaient été libérés avec des moniteurs de cheville et l’ordre de se présenter ultérieurement au tribunal pour les audiences d’expulsion.

Parmi ceux qui faisaient la queue pour obtenir de l’aide pour réserver des billets vers des destinations à travers le pays se trouvait Bassir, 30 ans. Il avait volé du Sénégal au Brésil, où il a commencé une randonnée terrestre pour atteindre la frontière entre le Mexique et l’Arizona, a-t-il déclaré. Alors qu’il traversait le Darien Gap, une étendue de jungle anarchique près de la frontière de la Colombie et du Panama, des bandits lui ont pointé un pistolet sur la tempe et lui ont volé sa montre et 350 $. Mais après avoir été intercepté par des agents des frontières et avoir passé quelques jours en détention, il cherchait enfin une chance de trouver un emploi aux États-Unis, se demandant seulement à haute voix : “Combien de temps vont-ils garder cette chose sur mon pied ?”

Un homme de 20 ans nommé Preet Singh, en route pour Los Angeles, a déclaré que ses parents en Inde avaient payé 16 000 dollars à des guides qui l’avaient transporté à travers l’Europe et le Mexique jusqu’aux États-Unis.

Les chiffres à la frontière américaine reflètent une gamme croissante de tumultes mondiaux qui se sont de plus en plus retrouvés à la porte de l’Amérique, a déclaré Adam Isacson, chercheur au bureau de Washington sur l’Amérique latine, qui a commencé à étudier la frontière en 2000.

“Le monde s’est effondré pendant la pandémie”, a déclaré M. Isacson, “et cette internationalisation des crosseurs s’est intensifiée”.

Un marché animé à Piedras Negras, au Mexique, une ville frontalière où de nombreux migrants attendent de passer au Texas. Crédit… Tamir Kalifa pour le New York Times

La chapelle du refuge San Juan Bosco à Nogales, au Mexique, est transformée chaque nuit en dortoir collectif pour migrants. Crédit… Adriana Zehbrauskas pour le New York Times

C’est une tendance peu susceptible de s’inverser. “Il y a peu de raisons de penser que le monde deviendra plus stable, pacifique et prospère au cours des 10 prochaines années”, a-t-il déclaré.

Étant donné que les expulsions rapides en vertu du titre 42 ont permis à de nombreux adultes célibataires de faire des tentatives répétées jusqu’à ce qu’ils réussissent à échapper aux autorités frontalières américaines, les responsables de l’administration ont prédit que le nombre total de rencontres par des agents pourrait diminuer après l’annulation du titre 42, malgré l’arrivée prévue de des milliers de nouveaux demandeurs d’asile qui attendaient de l’autre côté.

Mais dissuader un grand nombre de personnes d’arriver avec des demandes d’asile douteuses sera l’un des principaux défis dans les mois qui suivront la levée du titre 42. Même si de nombreuses demandes sont rapidement rejetées dans le cadre des nouvelles politiques accélérées de l’administration, il faudra du temps pour que le mot revienne que les gens se voient refuser la protection et sont expulsés. Et tout message du gouvernement américain sera en concurrence avec celui d’une industrie de contrebande sophistiquée qui s’adapte rapidement aux politiques changeantes.

« Il ne s’agit pas seulement de migrants individuels ; il existe un système qui répond aux changements de politique », a déclaré le professeur Díaz McConnell de l’État de l’Arizona.

La seule certitude est que plus il faudra de temps pour que le titre 42 soit levé, plus les migrants s’accumuleront du côté mexicain, créant un goulot d’étranglement qui augmente le potentiel de surpeuplement et de perturbation lorsqu’il se terminera.

Une femme mexicaine nommée Betzaida et ses trois enfants font partie des centaines ou plus de familles déplacées de Guerrero, un État mexicain convulsé par la violence des cartels, qui attendent à Nogales la fin du titre 42. La famille loue un appartement et reçoit l’aide de Kino Border Initiative, une organisation à but non lucratif qui fournit des repas, des vêtements et des services juridiques aux migrants.

« Nous n’avons jamais envisagé de quitter le Mexique. Nous avions une vie stable », a déclaré Betzaida, qui ne voulait pas que son nom de famille soit publié par crainte pour sa sécurité. Cela a changé, a-t-elle dit, lorsque des membres de gangs, déterminés à saisir leurs biens, ont kidnappé et battu son mari jusqu’à ce qu’il perde connaissance. “Tout ce que nous voulons faire, c’est disparaître du Mexique pour qu’ils ne puissent pas nous trouver”, a-t-elle déclaré.

Des scènes similaires se déroulent dans les villes frontalières mexicaines de la côte du Pacifique au golfe du Mexique.

Le pasteur Israel Rodriguez s’adressant à des migrants du Honduras alors qu’ils se préparent à dormir à Primera Iglesia Bautista, qui offre un abri aux migrants à Piedras Negras, au Mexique. Crédit… Tamir Kalifa pour le New York Times

Yesenia Sarahy Padilla Figueroa, une migrante du Honduras, avec son fils de 2 ans à Primera Iglesia Bautista. Crédit… Tamir Kalifa pour le New York Times

Magdala Jean, 33 ans, et son mari sont originaires d’Haïti. Ils attendent avec des milliers d’autres migrants dans la ville frontalière de Reynosa, contrôlée par un cartel, en face de McAllen, au Texas.

À Port-au-Prince, ont-ils dit, ils ne se sentaient pas en sécurité au milieu d’une série de fusillades par des gangs qui contrôlent désormais de larges pans de la capitale. Ils ne pouvaient pas non plus trouver d’emploi. Camper au Mexique a été leur meilleure option, a-t-elle déclaré.

“Nous voulons attendre, pour ne pas être refoulés”, a-t-elle déclaré.

À environ 280 miles de là, dans la petite ville de Piedras Negras, au Mexique, des hommes, des femmes et des enfants vêtus de vêtements en lambeaux se sont rendus à Primera Iglesia Bautista, un abri dans un bâtiment quelconque à un pâté de maisons du pont international menant à Eagle Pass, au Texas. Ils ont dit qu’il y avait beaucoup de monde derrière eux.

Israel Rodriguez, le pasteur du refuge, a déclaré que non seulement plus de personnes sont arrivées au cours des dernières semaines, mais qu’elles viennent également de pays différents par rapport au passé.

« Les gens continueront à venir. C’est l’histoire la plus ancienne », a-t-il déclaré. “Ils ont traversé des montagnes, des lacs et des rivières et ils ne reviendront pas parce qu’une loi est levée ou ajoutée. Rien ne les arrête. »

Eileen Sullivan et Edgar Sandoval reportage contribué.