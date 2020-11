Les États-Unis dépassent 13 MILLIONS de cas de coronavirus et 264000 décès 65 Américains meurent de maladie toutes les heures

Le nombre de cas confirmés de coronavirus aux États-Unis a dépassé les 13 millions, alors que les experts préviennent que les rassemblements de vacances feront grimper encore ce nombre.

Vendredi, le nombre de patients atteints de COVID-19 traités dans les hôpitaux des États-Unis a atteint 90000 après avoir presque doublé le mois dernier.

Le taux d’hospitalisations – maintenant au plus haut depuis le début de la pandémie – a poussé certains centres médicaux au-delà de leurs capacités.

L’augmentation rapide survient après des semaines d’augmentation des taux d’infection à travers le pays et voit le nombre total d’infections depuis le début de la pandémie dépasser les 13 millions, avec 264 000 décès.

Plus de 90000 personnes sont actuellement traitées dans des hôpitaux à travers les États-Unis Sur la photo, les médecins se préparent à effectuer une procédure de trachéotomie sur un patient de l’unité de soins intensifs COVID-19 à Houston, Texas

Actuellement, les Américains meurent de la maladie à un rythme d’environ 65 heures par heure, mais les taux d’infection risquent de s’aggraver à mesure que les personnes qui se sont mêlées à des amis et à des parents pendant Thanksgiving tombent progressivement malades, selon les experts de la santé.

“ C’est la réalité à laquelle nous sommes confrontés lorsque le COVID-19 est autorisé à se propager sans contrôle – des unités de soins intensifs à pleine capacité, pas assez de travailleurs de la santé disponibles ”, a écrit vendredi la gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, dans un tweet.

Vendredi, 880 personnes ont été hospitalisées pour COVID-19 au Nouveau-Mexique. L’État est verrouillé pour endiguer la propagation du coronavirus, toutes les entreprises non essentielles étant fermées et les résidents invités à rester chez eux.

Un hôpital du comté rural de Curry a été le dernier à avoir atteint sa capacité d’accueil dans son unité de soins intensifs plus tôt cette semaine, selon la page Facebook du comté.

De nombreux experts en santé et politiciens ont supplié les Américains de s’abstenir de se rassembler pour leurs traditionnelles fêtes de Thanksgiving communales cette année, avertissant que la socialisation entre les ménages accélérerait le taux de transmission communautaire et pousserait un système de santé déjà tendu au bord du gouffre.

Près de 6 millions d’Américains ont voyagé par avion entre vendredi et mercredi. Un nombre qui est cependant moins de la moitié de celui de la même période l’an dernier. Sur la photo, les passagers de la compagnie aérienne vus porter des costumes Hazmat à l’aéroport international de Fort Lauderdale Hollywood à Thanksgiving

Certains ont respecté les directives de santé publique, passant leur Thanksgiving jeudi à voir leur famille lors d’appels vidéo. Mais d’autres ont quand même choisi de voyager.

La veille de Thanksgiving, généralement l’un des jours de voyage les plus chargés de l’année aux États-Unis, plus de 1,07 million de personnes ont transité par les aéroports américains – la plus grande partie de la journée depuis le début de la pandémie, selon la Transportation Security Administration. .

Près de 6 millions d’Américains ont voyagé par avion de vendredi à mercredi, a-t-il précisé, un nombre qui est cependant inférieur à la moitié de celui de la même période l’an dernier.

Les gouverneurs des États ont également exhorté les Américains à rester à la maison le Black Friday, une journée de magasinage des Fêtes traditionnellement chargée, les encourageant à la place à profiter d’offres en ligne ou de ramassage en bordure de rue.

N’oubliez pas, évitez les foules et faites du shopping à domicile ce vendredi noir. Nos magasins locaux ont des options de ramassage en bordure de rue et ont besoin de notre soutien ”, a écrit vendredi le gouverneur du Kentucky Andy Beshear dans un tweet.

Le PDG de la National Retail Federation, Matthew Shay, a déclaré vendredi que son groupe de lobbying prévoyait un record de dépenses de vacances cette année, même avec de nombreux Américains en difficulté financière alors que la pandémie frappait l’économie et l’emploi.

«Les consommateurs sont là-bas», a-t-il déclaré à Fox Business Network dans une interview. Il a déclaré que les gens avaient déplacé les dépenses des voyages, des divertissements et d’autres consommations basées sur l’expérience vers la maison et d’autres biens matériels.

Chaque minute, 114 Américains ont été testés positifs au COVID-19, selon les données de l’Université Johns Hopkins. avec 65 morts toutes les heures. Sur la photo, le personnel du bureau du médecin légiste du comté d’El Paso enferme les morgues mobiles avant de déplacer les corps qui sont dans des sacs étiquetés “ Covid ” des remorques réfrigérées vers la morgue

Dans un effort pour atténuer la vague hivernale du COVID-19, plus de 20 États ont émis de nouvelles restrictions, notamment des mandats de masque et la limitation de la capacité des bars, des restaurants et des lieux de culte.

La Cour suprême des États-Unis s’est prononcée mercredi contre les restrictions imposées par le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, aux rassemblements religieux, votant 5 à 4 tardivement en faveur des demandes d’un diocèse catholique romain et de deux congrégations juives orthodoxes pour une injonction visant à empêcher l’application des restrictions de capacité.

Cuomo a rejeté la décision comme “ non pertinente ”, affirmant qu’elle concernait des lieux de culte dans des zones spécifiques qui n’étaient plus considérées comme à haut risque. Cependant, la décision pourrait avoir des implications plus larges pour les lieux de culte faisant appel à des restrictions de capacité ailleurs.

Plus tôt cette semaine, la maire de Washington, Muriel Bowser, a déclaré que les dernières restrictions du COVID-19 sur les rassemblements dans la capitale nationale s’appliquaient également aux services religieux en salle, réduisant la capacité de 100 personnes à 50 personnes, avec un maximum de 50%.

Il n’était pas immédiatement clair si les bordures seraient contestées suite à la décision de la Cour suprême.