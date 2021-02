L’administration Biden commencera à distribuer les doses de vaccin COVID-19 directement aux pharmacies de détail dans un effort pour accélérer les vaccinations à travers le pays.

Le coordinateur de la réponse au COVID-19 de la Maison Blanche, Jeff Zients, a déclaré que le programme commencerait avec environ 1 million de doses envoyées à 6500 pharmacies à partir de la semaine prochaine. Le nombre de pharmacies pourrait finalement être de 40 000 chacune.

« Cela fournira plus de sites pour que les gens puissent se faire vacciner dans leurs communautés », a déclaré Zients. « Et c’est un élément important pour administrer équitablement les vaccins. »

Zients a déclaré que 10,5 millions de doses seront distribuées cette semaine, en hausse de 5% par rapport à la semaine dernière et de 22% d’augmentation des doses hebdomadaires depuis que Biden a pris ses fonctions le 20 janvier.

Le COVID-19 a tué plus de 443 000 Américains et les infections ont continué à augmenter malgré l'introduction d'une paire de vaccins à la fin de 2020.

Dans les gros titres:

►Le maire de New York, Bill de Blasio, a exhorté l’administration Biden à contraindre Pfizer et Moderna à autoriser leurs vaccins à des sociétés pharmaceutiques et à relancer la «production de masse en temps de guerre». Sa ville, a-t-il dit, « a l’infrastructure en place pour vacciner des millions de personnes dans les prochains mois. Nous avons juste besoin de l’approvisionnement.

►Capt. Tom Moore, le vétéran britannique de la Seconde Guerre mondiale qui a pénétré dans le cœur de son pays verrouillé tout en recueillant des fonds pour les travailleurs de la santé, est décédé après avoir été testé positif au COVID-19. Il avait 100 ans.

►Les touristes ne courront pas avec les taureaux au Festival de San Fermín à Pampelune, en Espagne, en juillet pour la deuxième année consécutive. «Un festival international comme celui de San Fermín, dans lequel des millions de personnes viennent en Navarre, ne sera pas possible», a déclaré mardi la présidente régionale de Navarre, María Chivite.

►L’ordonnance des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis exigeant que les personnes portent un masque facial lorsqu’elles voyagent en avion ou en transit est entrée en vigueur lundi soir. La commande s’applique à ceux qui voyagent vers, à l’intérieur ou à l’extérieur des États-Unis

►Donner aux survivants du COVID une seule dose du vaccin n’aurait aucun impact négatif sur leurs niveaux d’anticorps, mais libérerait de nombreuses doses de vaccin nécessaires de toute urgence, a suggéré une étude lundi.

►Le Département américain de la sécurité intérieure a annoncé lundi que les sites de vaccination seront considérés comme des «endroits sensibles» et ne seront pas ciblés par les agents de l’immigration et des douanes, sauf dans des «circonstances extraordinaires».

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 26,3 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 443000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 103 millions de cas et 2,24 millions de décès. Près de 50 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 32,2 millions ont été administrées, selon les CDC.

📘 Ce que nous lisons: Des études suggèrent que jusqu’à 80% des personnes qui présentent des symptômes du COVID-19 présentent une perte réduite ou complète de l’odorat ou du goût. La plupart des survivants reprennent leurs esprits en quelques semaines. Mais certains ne le font pas, et les chercheurs disent qu’ils pourraient s’en passer pour le reste de leur vie. Lisez l’histoire complète.

La distribution rapide de vaccins pourrait freiner la propagation des variantes

Accélérer le taux de vaccination à travers le pays pourrait aider à freiner la propagation de nouvelles formes hautement infectieuses de COVID-19, a déclaré le Dr Anthony Fauci. Fauci a déclaré que si les vaccins actuels peuvent ne pas offrir le même niveau de protection contre les variantes qu’ils fournissent contre le virus d’origine, ils peuvent atténuer l’impact de la maladie, y compris les hospitalisations et les décès. Les gens ont besoin de se faire vacciner quand il devient disponible « aussi rapidement et aussi rapidement que possible », a déclaré Fauci lors d’un point de presse virtuel avec l’équipe d’intervention Covid-19 de la Maison Blanche.

« Les virus ne peuvent pas muter s’ils ne se répliquent pas. Et si vous arrêtez leur réplication en vaccinant largement et en ne donnant pas au virus un terrain de jeu ouvert pour continuer à répondre aux pressions que vous lui mettez, vous n’obtiendrez pas de mutations. »

Andrew Yang, maintenant candidat à la mairie de New York, est testé positif au COVID-19

Andrew Yang, l’entrepreneur devenu candidat à la présidentielle qui se présente actuellement à la mairie de New York, a été testé positif au COVID-19, a-t-il annoncé mardi. Yang a déclaré qu’il avait été testé négatif aussi récemment que ce week-end, mais qu’il avait reçu un test rapide qui avait eu un résultat positif, a-t-il tweeté mardi.

« Je ressens des symptômes légers, mais je me sens bien et de bonne humeur », a tweeté Yang.

Yang a dit qu’il était en quarantaine. Parmi les candidats à la mairie de New York, il a été parmi les militants en personne les plus prolifiques dans une course qui a été forcée en ligne à cause de la pandémie. Un membre du personnel de sa campagne avait déjà été testé positif peu de temps après avoir annoncé sa course. Il a déclaré que sa campagne avait commencé des efforts de recherche des contacts pour déterminer avec qui il avait été en contact.

Le vaccin russe semble efficace dans l’essai de phase III

La participation de la Russie au concours mondial de vaccins semble être un gagnant, du moins dans les premiers retours. Le vaccin Sputnik V a obtenu une cote d’efficacité de 91,6% dans un essai de phase III, selon une étude publiée mardi dans la revue médicale britannique Lancet. Le procès de l’automne dernier a impliqué environ 20 000 Russes. Les effets secondaires les plus fréquemment rapportés étaient les symptômes pseudo-grippaux, la douleur au site d’injection et la fatigue; les effets secondaires graves étaient rares.

Le vaccin a été approuvé par le gouvernement russe en août malgré des tests minimes. Le président Vladimir Poutine a alors diffusé le vaccin à la télévision nationale, se vantant qu’une de ses filles avait déjà été vaccinée. Mais une campagne de vaccination à grande échelle n’a commencé qu’en décembre; les médecins et les enseignants étaient les premiers en ligne. En dehors de la Russie, Spoutnik V a reçu l’autorisation dans plus d’une douzaine de pays.

Les riches et influents ne devraient pas avoir la première chance de recevoir des vaccins

Les déploiements de vaccins en Californie, dans l’État de Washington et ailleurs suscitent l’inquiétude parmi les dirigeants de la santé, qui avertissent que les doses injustement administrées à des personnes riches ou influentes pourraient entraîner la réduction des approvisionnements critiques dans la bataille contre le COVID-19. Le département de la santé de l’État de Washington a déclaré lundi dans un communiqué que «la programmation VIP, la réservation de doses pour un accès inéquitable ou exclusif et des pratiques similaires sont interdites et ne seront pas tolérées». Le Seattle Times a rapporté que trois systèmes médicaux de la région donnaient un accès spécial aux vaccins aux grands donateurs ou aux membres de fondations. Deux des organisations hospitalières ont reconnu avoir commis une erreur en donnant la priorité aux personnes influentes.

En Californie, certains travailleurs essentiels – enseignants, premiers intervenants et travailleurs de l’alimentation et de la ferme – restent les prochains dans la file pour les tirs. Mais après cela, l’État élargira principalement l’admissibilité en fonction de l’âge, probablement des personnes de 50 ans et plus. L’objectif: accélérer un déploiement chaotique de vaccins qui a constamment mis la Californie à la traîne par rapport à de nombreux autres États en termes de taux de distribution, alors même qu’elle a donné environ 3,3 millions de vaccins lundi.

Les enseignants de Chicago, DC rechignent à revenir à l’apprentissage en classe

Les écoles publiques du district de Columbia sont allées devant les tribunaux lundi pour obtenir une ordonnance d’interdiction temporaire contre le syndicat des enseignants de Washington afin d’éviter un arrêt de travail qui pourrait retarder la réouverture de certaines écoles pour l’apprentissage en personne. L’apprentissage en personne dans toute la ville devait commencer lundi, mais le temps hivernal a retardé l’ouverture. Les écoles ouvraient deux heures de retard pour les étudiants en personne mardi. Le syndicat a prévu une conférence de presse mardi matin pour discuter de sa position.

À Chicago, les responsables du district scolaire ont prolongé lundi l’apprentissage à distance de deux jours supplémentaires et ont appelé à une «période de réflexion» dans les négociations avec le syndicat des enseignants, citant des progrès, mais pas un accord complet sur les plans de sécurité COVID-19 pour le retour à l’école. Plus de 60 000 élèves et environ 10 000 enseignants et membres du personnel de la maternelle à la 8e année devaient commencer l’école lundi pour la première fois depuis mars dernier, dans le cadre des plans de réouverture progressive du district pendant la pandémie.

États-Unis: aucune arrestation des services d’immigration sur les sites de vaccination

Le gouvernement américain a déclaré qu’il ne procéderait pas à des arrestations pour faire respecter l’immigration dans les sites de vaccination du pays, sauf dans des «circonstances extraordinaires». Dans un communiqué publié lundi, le Département de la sécurité intérieure a déclaré que les sites de vaccination seront considérés comme des «endroits sensibles» et ne seront pas ciblés par les agents de l’immigration et des douanes. Le DHS dit qu’il encourage tout le monde «quel que soit son statut d’immigration» à se faire vacciner lorsqu’ils sont éligibles selon les règles locales.

L’ICE a précédemment inclus les établissements de soins de santé ainsi que les églises parmi les endroits sensibles où les arrestations ne seraient généralement pas effectuées.

« Aucun signal d’alarme » dans les données de sécurité des vaccins pour les femmes enceintes jusqu’à présent

Certaines femmes enceintes ne sont pas sûres d’obtenir le vaccin COVID-19 car les données de sécurité sont rares et les directives des agences de santé sont vagues et dans certains cas contradictoires. Mais le Dr Anthony Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays, a déclaré lundi qu’environ 10 000 femmes enceintes aux États-Unis ont été vaccinées depuis que la Food and Drug Administration a autorisé deux vaccins et jusqu’à présent, il n’y a eu «aucun signal d’alarme».

«Nous avons fait vacciner beaucoup de femmes enceintes, la FDA les a suivies et continuera de les suivre», a-t-il déclaré lors d’une table ronde médiatique à la conférence IAS COVID-19: Prévention. «Même si nous n’avons pas de bonnes données à ce sujet, les données que nous recueillons à ce sujet jusqu’à présent n’ont pas de signal d’alarme.»

Les directives des Centers for Disease Control and Prevention indiquent que la décision appartient à la mère en consultation avec son fournisseur de soins de santé. Fauci a déclaré lundi que l’agence s’en tenait à cette recommandation.

Les chercheurs sonnent l’alarme sur le manque d’informations sur la race et l’ethnicité

Alors que les personnes de couleur souffrent de taux disproportionnés de cas de COVID-19, d’hospitalisations et de décès, les leaders de l’équité en santé demandent un meilleur suivi des données de santé pour faire la lumière sur les disparités raciales. Un manque de données masque la transparence du déploiement de la vaccination, selon les chercheurs en équité en santé, et le déficit de données nuit aux plus vulnérables. Jusqu’à présent, seuls 16 États publient des chiffres de vaccination par race et origine ethnique, et les données sont incomplètes.

Lors d’un point de presse à la Maison Blanche lundi, la présidente du groupe de travail sur l’équité en santé COVID-19, la Dre Marcella Nunez-Smith, a également souligné la nécessité de meilleures données sur la race et l’ethnicité sur les vaccinations. Après avoir résumé les taux de mortalité et d’hospitalisation plus élevés chez les personnes de couleur, telles que les Noirs, les Latino-américains et les Indiens d’Amérique, elle a déclaré qu’elle était «inquiète» d’être «en retard» sur la collecte de données sur la race et l’ethnicité dans le cadre du déploiement du vaccin.

« Au 30 janvier, il nous manquait 47% des données sur la race et l’ethnicité sur les vaccinations », a déclaré Nunez-Smith. « Permettez-moi d’être clair: nous ne pouvons pas garantir un programme de vaccination équitable sans données pour nous guider. »

