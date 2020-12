L’Institut américain de Taiwan, l’ambassade de facto, a défendu les exportations américaines vers l’île comme étant «sûres», après que les politiciens ont protesté contre la décision d’autoriser les importations de porc contenant un additif améliorant la maigreur, la ractopamine.

La ractopamine est un médicament ajouté à l’alimentation animale que certains éleveurs donnent aux porcs. Il est interdit dans l’Union européenne et en Chine, mais l’Institut américain a affirmé jeudi que toutes les exportations américaines vers l’île et ses autres partenaires commerciaux étaient sûres et répondaient aux mêmes normes élevées que celles également utilisées aux États-Unis.

«En sécurité ici. En sécurité là-bas. Sûr partout. C’est l’une des raisons pour lesquelles la cuisine américaine est si populaire à Taïwan ». dit la déclaration.

«Lorsque des personnalités politiques propagent la désinformation et suscitent une anxiété sans fondement parmi les consommateurs taïwanais, cela ne rend pas service à tout le monde» a souligné l’institut. «Nous appelons toutes les parties à aborder cette question de manière responsable et sur la base de la science.»

Fin août, cet institut a salué la déclaration du président Tsai Ing-wen selon laquelle Taiwan «Agira rapidement pour lever les restrictions sur les importations de porc et de bœuf américains.»

Aussi sur rt.com Taiwan considère l’accord commercial avec les États-Unis comme le soutien de Washington face à « l’intimidation » de la Chine

Actuellement, environ 1% seulement du porc consommé à Taïwan provient des États-Unis, mais le principal parti d’opposition, le Kuomintang (KMT), a critiqué la décision du président, invoquant des préoccupations en matière de sécurité alimentaire et a organisé des manifestations bruyantes.

Le maire de la ville de Taichung, dans le centre de Taiwan, Lu Shiow-yen, qui représente le KMT, a exprimé mercredi ses inquiétudes concernant les importations de porc au plus haut diplomate américain à Taiwan, Brent Christensen.

La décision de Tsai de lever l’interdiction des importations américaines de porc et de bœuf à partir de janvier a été considérée comme l’une des étapes précédant d’éventuelles négociations sur un accord commercial bilatéral avec Washington.En novembre, des milliers de personnes ont défilé devant le bâtiment du bureau présidentiel à Taipei pour exiger l’annulation de la décision.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!