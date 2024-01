Les États-Unis démentent les allégations des Houthis du Yémen concernant une attaque contre un cargo militaire américain | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Le groupe armé affirme avoir mené son attaque contre l’Ocean Jazz en réponse aux attaques américaines et britanniques contre les positions des Houthis.

Les États-Unis ont rejeté l’affirmation des rebelles houthis du Yémen selon laquelle ils auraient attaqué le cargo militaire américain Ocean Jazz dans le golfe d’Aden.

« Le rapport des terroristes houthis soutenus par l’Iran faisant état d’une prétendue attaque réussie contre le M/V Ocean Jazz est manifestement faux », a déclaré lundi le commandement central des forces navales américaines. «NAVCENT a maintenu des communications constantes avec le M/V Ocean Jazz tout au long de son transit en toute sécurité.»

Le groupe armé aligné sur l’Iran, qui contrôle une grande partie du Yémen, n’a pas précisé quand ni précisément où l’attaque a eu lieu, ni si des dégâts ont été causés.

« Les forces armées yéménites affirment que les représailles contre les attaques américaines et britanniques sont inévitables et que toute nouvelle agression ne restera pas impunie », ont déclaré plus tôt les Houthis dans un communiqué.

La société britannique de sécurité maritime Ambrey a déclaré que le navire cité lundi par les Houthis avait été commandé par l’armée américaine.

Les forces américaines et britanniques ont lancé des attaques à travers le Yémen contre les forces houthistes ces dernières semaines en réponse aux mois d’attaques houthies contre les navires de la mer Rouge, qui, selon les combattants soutenus par l’Iran, sont une réponse à la guerre israélienne contre Gaza.

Depuis novembre, les Houthis ont attaqué des dizaines de navires commerciaux naviguant sur la mer Rouge, perturbant le commerce maritime international.

Le groupe avait initialement déclaré qu’il attaquait des navires affiliés à Israël, mais a depuis élargi ses cibles pour inclure des navires liés aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les Houthis affirment que leurs attaques dans la mer Rouge font partie de leur soutien aux Palestiniens assiégés et bombardés par les forces israéliennes à Gaza depuis plus de trois mois.

La campagne de bombardements et l’offensive terrestre d’Israël à Gaza ont tué plus de 25 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, selon les responsables palestiniens présents sur le territoire.

Israël a lancé l’assaut et imposé un siège à Gaza après que les combattants du Hamas ont mené une attaque surprise sur le sud d’Israël le 7 octobre, tuant au moins 1 139 personnes, selon un décompte d’Al Jazeera basé sur des statistiques officielles israéliennes. Quelque 240 autres personnes ont été capturées lors de l’attaque.

Jusqu’à présent, l’activité des Houthis s’est concentrée dans l’étroit détroit de Bab al-Mandeb, qui relie le golfe d’Aden à la mer Rouge. Environ 50 navires naviguent quotidiennement dans le détroit, en direction et en provenance du canal de Suez, une artère clé du commerce maritime mondial.

Certaines des plus grandes compagnies maritimes du monde ont suspendu leur transit dans la région, obligeant les navires à contourner le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud.