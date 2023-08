Les États-Unis démentent avoir construit « l’OTAN du Pacifique » contre la Chine

Washington insiste sur le fait que le développement des liens militaires avec Séoul et Tokyo n’a rien à voir avec Pékin

Les États-Unis ne travaillent pas à la création d’un « L’OTAN pour le Pacifique » comme moyen de cibler la Chine, a affirmé la Maison Blanche, après que le président Joe Biden a déclaré un « nouvelle ère » coopération en matière de sécurité avec la Corée du Sud et le Japon.

Biden a accueilli vendredi le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol à Camp David pour le premier sommet du genre, où les chefs d’État se sont mis d’accord sur plusieurs nouvelles initiatives dans les domaines militaire, économique et technologique.

« C’est le premier sommet que j’organise à Camp David, et je ne vois pas d’endroit plus approprié pour symboliser notre nouvelle ère de coopération », Biden a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe, ajoutant que l’engagement de Washington envers Séoul et Tokyo demeure « cuirassé. »

Le président américain a poursuivi en déclarant que les trois alliés renforceraient leur « collaboration de défense trilatérale » dans la région Indo-Pacifique, y compris avec « exercices militaires multi-domaines annuels. » Les exercices s’appuieraient sur des wargames périodiques déjà organisés dans la région, qui ont déclenché la colère des responsables chinois et nord-coréens.

Au cours d’une conférence de presse séparée plus tôt vendredi, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a été interrogé sur le fait que le partenariat à trois serait « le début d’une sorte de mini-OTAN pour le Pacifique », mais a répondu par la négative.

« Ce n’est explicitement pas une OTAN pour le Pacifique. Nous l’avons dit. Nous continuerons à le souligner, tout comme le Japon et la Corée », Sullivan a déclaré, ajoutant que le sommet de vendredi était « pas contre personne »

Bien que Biden ait également affirmé que la réunion était « pas à propos de la Chine » le président et ses homologues alliés ont fait référence à plusieurs reprises à la République populaire dans leurs commentaires aux journalistes. Lors d’une réunion en tête-à-tête avec Kishida plus tôt dans la journée, Biden a déclaré que les deux dirigeants travailleraient ensemble pour lutter contre la « comportement dangereux en mer de Chine méridionale », et a souligné la nécessité de « la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan. »

A la question de savoir si le renforcement des liens militaires de Tokyo avec Washington pourrait déclencher une « guerre froide économique » avec Pékin, le Premier ministre Kishida a déclaré que le Japon continuerait de coopérer avec la Chine sur « défis communs » et « demande fortement une conduite responsable. »

Le président Yoon a également expliqué ce que cette nouvelle coopération en matière de défense impliquerait, déclarant que les trois alliés créeraient un cadre pour répondre aux attaques contre l’un de leurs pays, ainsi que pour partager des informations sur les lancements de missiles balistiques nord-coréens dans « temps réel. » Il a également annoncé des projets de « entraînement et exercices systématiques » à effectuer régulièrement.