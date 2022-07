Les États-Unis demandent l’extradition de l’attaquant palestinien en Jordanie

JERUSALEM (AP) – Les États-Unis ont déclaré lundi qu’ils cherchaient toujours l’extradition d’une Palestinienne en Jordanie condamnée pour avoir aidé un kamikaze à Jérusalem en 2001. Mais ils ont refusé de commenter une demande de la famille de l’une des victimes pour une rencontre avec le président Joe Biden.

La famille d’une jeune fille israélo-américaine tuée dans l’attaque a demandé à rencontrer Biden lors de sa visite en Israël plus tard cette semaine. Ils veulent qu’il presse Jordan, un proche allié américain, d’envoyer Ahlam Tamimi aux États-Unis pour y être jugé.

“Nous vous demandons d’aborder cette question comme seul le chef des États-Unis peut le faire”, ont écrit Frimet et Arnold Roth, les parents de Malki Roth, qui avait 15 ans lorsqu’elle a été tuée dans l’attaque, dans une lettre.

Les Roth mènent une campagne pour l’extradition de Tamimi depuis qu’elle a été libérée par Israël lors d’un échange de prisonniers avec le groupe militant du Hamas en 2011 et envoyée dans sa Jordanie natale, où elle vit librement et est un visage familier dans les médias.

“Le gouvernement américain continue de demander son extradition et l’aide du gouvernement jordanien pour la traduire en justice pour son rôle dans l’attaque odieuse”, a déclaré lundi le Conseil de sécurité nationale.

Le 9 août 2001, un kamikaze palestinien est entré dans une pizzeria de Jérusalem et s’est fait exploser, tuant 15 personnes. Deux citoyens américains, dont Malki Roth, figuraient parmi les morts.

Tamimi, qui a choisi la cible et guidé le kamikaze là-bas, a été arrêté des semaines plus tard et condamné par Israël à 16 peines à perpétuité. Depuis sa libération, elle s’est vantée d’être satisfaite du nombre élevé de morts. Dans une interview accordée à l’Associated Press en 2017, elle a déclaré que les Palestiniens avaient le droit de résister à Israël par tous les moyens, y compris les attaques meurtrières.

Les États-Unis ont accusé Tamimi de complot en vue d’utiliser une arme de destruction massive contre les Américains. Son nom a été ajouté à la liste du FBI des terroristes les plus recherchés.

Les États-Unis et la Jordanie ont signé un traité d’extradition en 1995. Mais en 2017, la Haute Cour de Jordanie a bloqué son extradition, affirmant que le traité n’avait jamais été ratifié.

La Jordanie est l’un des partenaires les plus proches des États-Unis dans le monde arabe, considérée comme une force de modération et de stabilité dans le Moyen-Orient instable.

The Associated Press