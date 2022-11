Les États-Unis demandent l’éviction de l’Iran de l’organe suprême des droits des femmes de l’ONU

NATIONS UNIES (AP) – Les États-Unis ont annoncé mercredi qu’ils chercheraient à évincer l’Iran du premier organe mondial de l’ONU luttant pour l’égalité des sexes en raison de sa violation des droits des femmes et des filles et de sa répression continue contre les manifestants qui sont descendus dans la rue en Septembre après la mort d’une jeune femme de 22 ans placée en garde à vue par la police des mœurs.

La vice-présidente Kamala Harris a annoncé l’intention des États-Unis de travailler avec d’autres pays pour retirer l’Iran de la Commission de la condition de la femme, affirmant qu’aucune nation qui viole les droits des femmes “ne devrait jouer un rôle dans aucun organe international ou des Nations Unies chargé de protégeant ces mêmes droits.

Elle a déclaré que l’Iran est “inapte” à siéger à la commission et que sa présence “discrédite l’intégrité” de son travail.

Lors d’une réunion informelle du Conseil de sécurité de l’ONU plus tard mercredi sur les manifestations en Iran, l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a ajouté que l’adhésion de l’Iran “est une tache laide sur la crédibilité de la commission” et “à notre avis, cela ne peut pas durer”.

Créée en 1946, la Commission de la condition de la femme joue un rôle de premier plan dans la promotion des droits des femmes, en documentant la réalité de la vie des femmes dans le monde et en élaborant des normes mondiales pour autonomiser les femmes et parvenir à l’égalité des sexes. Ses 45 membres, de toutes les régions du monde, sont élus pour un mandat de quatre ans par le Conseil économique et social des Nations Unies. L’Iran a été élu dans la région asiatique et son mandat se termine en 2026.

Thomas-Greenfield a déclaré que “si l’oppression systématique des femmes par l’Iran n’est pas nouvelle, grâce à la bravoure du peuple iranien, les abus du régime ont été mis en évidence”.

Les manifestations à l’échelle nationale ont éclaté pour la première fois après la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini, 22 ans, détenue par la police des mœurs du pays. Elle a été détenue pour avoir prétendument violé le code vestimentaire strict de l’Iran pour les femmes, accusée de porter son foulard de manière inappropriée.

Bien que les manifestations se soient d’abord concentrées sur le foulard obligatoire en Iran, ou hijab, elles se sont depuis transformées en une campagne pour les droits des femmes et l’un des plus grands défis lancés aux religieux au pouvoir depuis les années chaotiques qui ont suivi la révolution islamique de 1979.

Avant la réunion du Conseil de sécurité, l’ambassadeur iranien à l’ONU, Amir Saied Iravani, a lu une déclaration accusant les États-Unis de “campagne de désinformation dans une hypocrisie flagrante” et d’ingérence dans les affaires intérieures du pays en violation de la Charte des Nations Unies.

Il a affirmé que l’Iran “a toujours été et continue d’être attaché à la promotion et à la protection des droits de l’homme”. Il a ajouté que “chaque gouvernement est responsable de protéger son peuple contre l’insécurité et les actes violents et terroristes, et de faire respecter la loi et l’ordre, et l’Iran ne fait pas exception”. Il a refusé de répondre aux questions.

Lors de la réunion informelle du conseil, le professeur Javaid Rehman, l’enquêteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme en Iran, a qualifié la situation depuis le 16 septembre de reflet malheureux de l’impunité et de l’absence de responsabilité pour les violations des droits dans le pays.

« Les femmes et les filles en Iran ont été brutalisées pendant des décennies », a-t-il déclaré.

Rehman a appelé à « la mise en place rapide d’un mécanisme d’enquête indépendant pour enquêter sur toutes les violations des droits humains qui ont précédé et suivi la mort de Mahsa Amini ».

Thomas-Greenfield a déclaré que les États-Unis soutenaient fermement son appel « à une enquête internationale indépendante pour tenir les responsables iraniens responsables de la violence à laquelle nous assistons ».

Edith M. Lederer, Associated Press