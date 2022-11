Les États-Unis demandent l’éviction de l’Iran de l’organe suprême des droits des femmes de l’ONU

Créée en 1946, la Commission de la condition de la femme joue un rôle de premier plan dans la promotion des droits des femmes, en documentant la réalité de la vie des femmes dans le monde et en élaborant des normes mondiales pour autonomiser les femmes et parvenir à l’égalité des sexes. Ses 45 membres, de toutes les régions du monde, sont élus pour un mandat de quatre ans par le Conseil économique et social des Nations Unies. L’Iran a été élu dans la région asiatique et son mandat se termine en 2026.

Il a affirmé que l’Iran “a toujours été et continue d’être attaché à la promotion et à la protection des droits de l’homme”. Il a ajouté que “chaque gouvernement est responsable de protéger son peuple contre l’insécurité et les actes violents et terroristes, et de faire respecter la loi et l’ordre, et l’Iran ne fait pas exception”. Il a refusé de répondre aux questions.