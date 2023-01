Les États-Unis demandent l’abandon de l’affaire accusant un officier du NYPD d’espionnage pour la Chine

Il est venu aux États-Unis à 17 ans avec un visa d’échange culturel et a ensuite demandé et obtenu l’asile politique, selon les documents déposés au tribunal. Il a rejoint les Marines en 2009, a passé sept mois en Afghanistan, est devenu citoyen américain en 2010, a été libéré honorablement en 2014, puis s’est enrôlé dans les réserves de l’armée, selon les archives judiciaires.

En 2016, l’agent Angwang a rejoint le département de police, où il était agent de patrouille et, au moment de son arrestation en septembre 2020, agent des affaires communautaires au 111e arrondissement du Queens.

Les procureurs ont cité des appels téléphoniques enregistrés dans l’inculpation de l’agent Angwang et ont déclaré qu’il avait régulièrement signalé à deux responsables consulaires chinois à New York les activités des Tibétains de souche. L’un des responsables était chargé de “neutraliser les sources d’opposition potentielle aux politiques et à l’autorité” opposées aux politiques et à l’autorité du gouvernement chinois, selon des documents judiciaires.

Mais M. Carman, l’avocat de l’agent Angwang, a fait valoir que les conversations décrites par les procureurs comme “infâmes” étaient en fait des efforts “piétons” de son client pour maintenir de bonnes relations avec les autorités chinoises afin qu’il puisse obtenir un visa pour rendre visite à ses parents en Chine et pour les présenter à sa fille.

“C’est dans cette optique que le tribunal doit évaluer le ton de sollicitude et la posture accommodante de M. Angwang”, dans ses communications avec l’un des responsables consulaires, écrit M. Carman dans un remplissage.

Lundi, Ashwin Verghese, un porte-parole de la Campagne internationale pour le Tibet, un groupe de défense, a déclaré que le manque de “détails clairs” sur les raisons pour lesquelles les procureurs avaient décidé de classer l’affaire ne “niait pas le fait que” l’agent Angwang s’était engagé dans interaction avec des diplomates chinois à New York, inhabituel pour un Tibétain qui a demandé l’asile aux États-Unis.

L’officier Angwang a été suspendu sans solde par le département de police et renvoyé de la réserve de l’armée après avoir été inculpé. Il a été réintégré dans la liste de paie de la police mais est resté suspendu après avoir été libéré sous caution en 2021, a déclaré M. Carman.