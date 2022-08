Les États-Unis demandent la fermeture d’une centrale nucléaire devant être inspectée par l’AIEA – News 24

L’armée russe avait précédemment suggéré que la mise hors ligne de l’installation de Zaporozhye pourrait être nécessaire en raison des attaques ukrainiennes

De hauts responsables américains ont demandé la fermeture complète de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporozhye, qui est sous contrôle russe.

UN “arrêt contrôlé” de l’établissement “serait l’option la plus sûre et la moins risquée à court terme”, Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré aux journalistes lundi. Le même appel est venu d’un haut responsable de la défense américaine anonyme, qui a informé les journalistes le même jour.

La centrale électrique et la ville d’Energodar qui l’héberge sont sous contrôle russe depuis mars, bien que des travailleurs civils ukrainiens continuent d’exploiter l’installation. Depuis plusieurs semaines, le site subit des attaques constantes d’artillerie et de drones.

La Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées d’être à l’origine des frappes. Kiev a également affirmé que les forces russes avaient utilisé l’installation de Zaporozhye comme base militaire et y avaient déployé des armes lourdes, ce que Moscou a démenti.















Cette semaine, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, devrait visiter la centrale pour une inspection sur place. La délégation de l’agence sera conduite par son chef, Rafael Grossi, et pourrait arriver sur le site dès mercredi.

La centrale nucléaire de Zaporozhye, construite par les Soviétiques, est la plus grande installation de ce type en Europe. Il abrite six des 15 réacteurs de production d’électricité ukrainiens, répartis sur quatre centrales. L’installation a atteint sa pleine capacité de plus de 6 000 MW pour la première fois en décembre 2021, lorsque toutes ses unités VVER-1000 sont devenues opérationnelles en même temps. Pour le moment, seuls les réacteurs cinq et six restent en ligne.

Malgré les hostilités entre la Russie et l’Ukraine, la centrale de Zaporozhye alimente en électricité des parties de l’Ukraine contrôlées par les deux parties, selon le chef de l’administration alliée à la Russie de la région de Zaporozhye, Vladimir Rogov.

L’armée russe a suggéré à la mi-mars que l’arrêt des réacteurs pourrait devenir nécessaire en raison des attaques ukrainiennes contre la centrale. Une telle proposition a été exprimée par le lieutenant-général Igor Kirillov, qui dirige l’unité des forces armées russes formée pour faire face aux conséquences de l’utilisation d’armes de destruction massive, y compris la contamination radioactive.