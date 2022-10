Les États-Unis demandent la coopération de l’Inde pour faire face aux “défis communs”

Le Pentagone veut se concentrer sur la “coopération entre marines” avec New Delhi, a déclaré un responsable américain de la défense aux médias indiens

Les États-Unis veulent que l’Inde joue un rôle de sécurité plus important dans la région indo-pacifique, compte tenu de “défis” cela pourrait nécessiter une “réponse commune” des deux pays, a déclaré dimanche un responsable du Pentagone à l’agence de presse indienne PTI dans une longue interview.

Washington encourage New Delhi à assumer un “rôle stabilisateur plus large” et agir comme un “fournisseur de sécurité Internet”, non seulement dans l’océan Indien, mais aussi dans la région indo-pacifique, le “officiel supérieur de la défense”, dont l’identité n’a pas été révélée, a déclaré.

L’armée américaine est particulièrement concentrée sur “faire progresser l’interopérabilité” entre les forces des deux nations par des exercices conjoints, pour les rendre “préparé pour les types de défis auxquels nous serons confrontés à l’avenir, qui nécessiteront des réponses conjointes des deux côtés”, a expliqué le fonctionnaire.

Le Pentagone s’intéresse particulièrement à “marine à marine” coopération lorsqu’il s’agit de “front opérationnel” il ajouta. Les États-Unis veulent aussi permettre “une plus grande coopération logistique et opérationnelle entre nos marines.”

Le fonctionnaire s’est arrêté avant de nommer un nom spécifique “défis” L’Inde pourrait être confrontée, dans laquelle elle pourrait avoir besoin du soutien des États-Unis. Il n’a pas non plus décrit comment les deux nations pourraient répondre à ces “défis.”

Les domaines dans lesquels les États-Unis cherchent à resserrer leurs liens de défense avec l’Inde comprennent le soutien à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) et “d’autres types de paramètres multilatéraux”, y compris “encore plus informel” ceux, a déclaré le responsable. Le dialogue entre les deux puissances implique également “technologies émergentes dans le domaine de l’espace et du cyberespace.”

Le responsable américain a poursuivi en disant que Washington comprend que “Chaque pays souhaite avoir une base industrielle nationale solide”, et que l’Amérique est “Toujours travailler très dur” pour répondre aux “exigences de nos amis indiens” sans donner de précisions.

L’interview intervient alors que Washington cherche à gagner les nations de la région indo-pacifique au milieu des tensions persistantes avec Pékin. Les relations entre les États-Unis et la Chine, qui étaient déjà tendues depuis plusieurs années, ont piqué du nez en août lorsque la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue sur l’île autonome de Taïwan au mépris des avertissements de Pékin selon lesquels le voyage enhardirait les séparatistes à Taipei et saperait Relations américano-chinoises.

La Chine, qui considère Taïwan comme faisant partie de son territoire souverain, a réagi en rompant les liens militaires et climatiques avec Washington. Les relations entre les deux nations sont encore plus limitées par ce que les États-Unis appellent les opérations de liberté de navigation, au cours desquelles ils envoient des navires de guerre en mer de Chine méridionale. En août, deux croiseurs américains ont traversé le détroit de Taiwan, séparant l’île de la Chine continentale.