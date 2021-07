Les États-Unis demandent aux voisins de l’Afghanistan de mettre leurs ex-employés à l’abri qui craignent des représailles des talibans après le retrait des troupes – médias

Les voisins de l’Afghanistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, ainsi que le Kazakhstan, pourraient abriter jusqu’à 9 000 Afghans qualifiés pour le programme dit de visa spécial d’immigrant (SIV). Il est destiné aux personnes qui ont travaillé pour le gouvernement américain ou la coalition dirigée par l’OTAN qui a envahi l’Afghanistan il y a deux décennies et qui font maintenant face à des représailles dans leur pays d’origine.

L’accord fera partie d’un accord plus large entre les États-Unis et les trois pays d’Asie centrale sur le rôle qu’ils joueront après que les États-Unis auront retiré la plupart de leurs troupes d’Afghanistan, a rapporté Bloomberg vendredi. Washington veut utiliser son territoire pour lancer des opérations de collecte de renseignements, de surveillance et de reconnaissance, selon les sources de Bloomberg, qui n’ont pas été nommées par le média.

Les ministres des Affaires étrangères ouzbek et tadjik sont en visite à Washington cette semaine. Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a rencontré jeudi Abdulaziz Kamilov d’Ouzbékistan et Sirojiddin Muhriddin du Tadjikistan.

On estime que 18 000 Afghans sont éligibles pour obtenir la résidence aux États-Unis pour eux-mêmes et les membres de leur famille dans le cadre du programme SIV, mais les demandes de seulement la moitié de ce nombre viennent de commencer à être traitées.

La lenteur du rythme a été une source de frustration constante pour les requérants et leurs partisans, surtout depuis avril, lorsque le président Joe Biden a ordonné le retrait des troupes américaines d’Afghanistan. Les critiques de la décision ont déclaré qu’elle conduirait à une prise de contrôle du pays par les talibans, avec des conséquences désastreuses pour ceux qui aidaient les États-Unis pendant que son armée soutenait le gouvernement de Kaboul.

L’administration Biden a promis de rationaliser le processus de vérification des candidats SIV. Un projet de loi réduisant une partie de la paperasserie a été adopté plus tôt cette semaine par la Chambre des représentants.

La Maison Blanche a déclaré la semaine dernière qu’elle avait l’intention d’évacuer les personnes éligibles au SIV hors d’Afghanistan, mais n’a pas révélé où. Un porte-parole du département d’État a déclaré jeudi que ceux déjà dans le pipeline SIV seraient offerts « l’option d’être transféré dans un endroit en dehors de l’Afghanistan » en attendant que leur demande soit traitée.

Auparavant, l’île américaine de Guam dans le Pacifique avait été suggérée comme destination possible pour les évacués. Le gouverneur Lou Leon Guerrero a indiqué sa volonté d’accueillir les réfugiés afghans, offrant sa coopération au président Biden. Selon Bloomberg, la suggestion n’a pas été sérieusement envisagée à Washington en raison des inquiétudes qu’il serait légalement impossible de forcer ceux dont les candidatures seraient rejetées.

Vendredi, les dernières troupes américaines ont évacué l’un des piliers de la présence militaire de Washington en Afghanistan, la base aérienne de Bagram. Le Pentagone espère annoncer l’achèvement du retrait des troupes d’Afghanistan avant la fin de la semaine. Pas moins de 1 000 soldats américains resteraient néanmoins sur place pour garder l’ambassade américaine à Kaboul et l’aéroport international de la capitale.

