WASHINGTON: Le ministère américain de la Justice a demandé mercredi à deux cours d’appel fédérales de suspendre les appels du gouvernement contre les décisions des tribunaux inférieurs bloquant les restrictions imposées par l’administration Trump à l’application TikTok appartenant à la Chine.

Sous l’ancien président Donald Trump, le département du Commerce a cherché à interdire aux magasins d’applications Google d’Apple Inc. et d’Alphabet Inc. de proposer TikTok en téléchargement aux nouveaux utilisateurs et à interdire d’autres transactions techniques, selon TikTok, interdiraient effectivement l’utilisation de l’application aux États-Unis.

Trois juges fédéraux dans des décisions distinctes ont bloqué les commandes du commerce sur TikTok et pour WeChat appartenant à des Chinois.

Le ministère de la Justice a déclaré aux cours d’appel du district de Columbia et du troisième circuit que le département du commerce «envisage de mener une évaluation du dossier sous-jacent justifiant ces interdictions» pour déterminer si elles sont justifiées par la menace à la sécurité nationale décrite par Trump.

Tard mercredi, le troisième circuit a accepté d’annuler les plaidoiries qui avaient été fixées pour jeudi et a ordonné au gouvernement de déposer un rapport de situation dans 60 jours.

Auparavant, la Maison Blanche avait déclaré avoir un examen en cours des risques que TikTok pourrait présenter pour les données américaines, mais a souligné qu’elle n’avait pris aucune nouvelle «mesure proactive» liée à un plan en cours pour que les investisseurs américains acquièrent les opérations américaines de la société chinoise.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré: «il n’est pas exact de suggérer qu’il y a une nouvelle étape proactive de la Maison Blanche Biden» liée à TikTok.

Elle a déclaré que l’administration procédait toujours à un examen complet des «risques pesant sur les données américaines… y compris de TikTok, et les traitera de manière décisive et efficace».

Reuters mercredi, citant deux personnes informées sur la question, a rapporté que le plan dévoilé en septembre pour les investisseurs américains, y compris Oracle Corp et Walmart Inc, d’acheter une participation majoritaire dans les opérations américaines de TikTok pourrait faire face à des mois d’examens supplémentaires, car le nouveau Biden L’administration procède à un examen approfondi de la politique chinoise.

L’administration Trump avait soutenu que TikTok posait des problèmes de sécurité nationale car les données personnelles des utilisateurs américains pourraient être obtenues par le gouvernement chinois. TikTok, qui compte plus de 100 millions d’utilisateurs aux États-Unis, a nié cette allégation.

De nombreux responsables clés de l’administration de Biden ne sont pas encore en place pour examiner le statut de TikTok. TikTok a refusé de commenter.

Walmart a refusé de commenter. Oracle n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Sous la pression de l’administration Trump, ByteDance, qui possède TikTok, était en pourparlers pendant des mois pour finaliser l’accord avec Walmart et Oracle afin de transférer les actifs américains de TikTok dans une nouvelle entité pour répondre aux problèmes de sécurité américains. Ces pourparlers se sont poursuivis depuis que Biden a pris ses fonctions le mois dernier, ont indiqué des sources.

Début décembre, l’administration Trump a choisi de ne pas accorder à ByteDance une nouvelle prolongation d’une ordonnance d’août qui obligeait la société à céder les actifs américains de TikTok. Le ministère de la Justice avait le pouvoir d’exécuter l’ordonnance de dessaisissement une fois le délai expiré, mais il n’a pris aucune mesure d’exécution.