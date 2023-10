“Tous ceux qu’il voit en privé seront d’accord”, a déclaré M. Ross.

M. Blinken a également poursuivi deux autres objectifs clés au cours de son voyage.

La première consiste pour les pays en contact avec le Hezbollah et l’Iran à leur dire de ne pas rejoindre la guerre. L’autre est que les pays qui ont de l’influence auprès du Hamas contribuent à obtenir la libération des quelque 150 otages pris samedi. M. Blinken était accompagné lors de son voyage par Steve Gillen, l’envoyé spécial adjoint des États-Unis pour les affaires d’otages, qui est resté en Israël après son départ.

M. Biden s’est joint vendredi à un appel avec le patron de M. Gillen, Roger Carstens, l’envoyé spécial pour les affaires d’otages, et d’autres hauts responsables, dont le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, ont indiqué des responsables de la Maison Blanche.

Le Qatar est un interlocuteur crucial, ce qui rend la visite de M. Blinken là-bas particulièrement sensible. Des responsables à Doha parlent à l’Iran, accueillent des bureaux pour les dirigeants du Hamas et ont négocié la libération d’otages et de prisonniers au Moyen-Orient et en Afghanistan.

“Je suis reconnaissant de l’urgence que le Qatar apporte à cet effort”, a déclaré M. Blinken lors d’une conférence de presse vendredi à Doha avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.