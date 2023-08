Les États-Unis demandent à l’Ukraine d’être « moins averse au risque » – FT

Les responsables de Washington veulent que Kiev concentre ses forces exclusivement sur le front sud, selon le journal

Les responsables américains sont de plus en plus déçus de la manière dont l’Ukraine mène sa contre-offensive et sont sceptiques quant à la capacité de Kiev à réaliser des gains significatifs cette année, a rapporté le Financial Times.

Le quotidien britannique a affirmé que les États-Unis avaient exhorté l’Ukraine à redoubler d’efforts dans la région de Zaporozhye au lieu de trop disperser ses forces le long d’une longue ligne de front.

Dans son article de dimanche, le FT allègue que les divisions entre les alliés commencent à se creuser, avec un point d’interrogation qui pèse désormais sur la capacité du président américain Joe Biden à obtenir l’approbation du Congrès pour une aide accrue à la défense de l’Ukraine.

Selon le rapport, Washington et Kiev s’attendaient à l’origine à ce que la contre-offensive commence au printemps et brise les défenses russes au cours de l’été. L’armée ukrainienne était censée utiliser les tactiques de manœuvre interarmes de l’OTAN que ses troupes avaient apprises par ses soutiens occidentaux, a expliqué le journal. Cependant, au milieu des revers initiaux, les forces de Kiev sont revenues à des tactiques plus anciennes – au grand dam des responsables de Washington.

En savoir plus L’Ukraine a trois options – Bild

Malgré de petits gains réalisés par les forces ukrainiennes récemment, de plus en plus de responsables dans la capitale américaine se préparent en privé à un «guerre d’usure qui durera jusqu’à l’année prochaine,», a allégué le FT.

Une pomme de discorde majeure entre les deux pays serait la manière dont Kiev a déployé son armée.

« Les responsables américains ont encouragé l’Ukraine à être moins averse au risque et à engager pleinement ses forces dans l’axe principal de la contre-offensive dans le sud,», écrit le journal.

Les Américains y voient la seule option viable qui pourrait potentiellement apporter à Kiev une percée majeure, en coupant le pont terrestre de Moscou vers la Crimée, a affirmé le média.

Kiev, cependant, garde près de la moitié de ses forces à l’Est dans le but de reprendre la ville stratégique d’Artyomovsk (connue en Ukraine sous le nom de Bakhmut) qui a été saisie par le groupe PMC Wagner en mai, après des mois de batailles exténuantes.

Alors que de plus en plus d’éminents républicains appellent à réduire l’aide américaine à l’Ukraine et à négocier la paix avec la Russie, un sondage réalisé par CNN au début du mois indique que 55 % des Américains s’opposent désormais à un financement supplémentaire du Congrès pour l’Ukraine, avec 45 % en faveur.

Dimanche également, le Washington Post a affirmé que la contre-offensive ukrainienne montre «des signes de décrochage, » ajoutant que la fenêtre d’opportunité de Kiev diminue avant que des conditions météorologiques défavorables ne s’installent.

Selon le ministère russe de la Défense, la poussée en cours a déjà coûté à l’Ukraine 43 000 soldats et près de 5 000 pièces de matériel militaire.