Les États-Unis demandent à la Russie de mettre un terme aux expulsions forcées d’Ukrainiens

“Les autorités russes doivent libérer les personnes détenues et permettre aux citoyens ukrainiens expulsés de force ou contraints de quitter leur pays de pouvoir rentrer chez eux rapidement et en toute sécurité”, a écrit Blinken.

Blinken a déclaré que les États-Unis soupçonnaient qu’entre 900 000 et 1,6 million de citoyens ukrainiens, dont 260 000 enfants, ont été détenus et expulsés de leurs foyers vers la Russie.

Les Conventions de Genève de 1949 définissent les normes juridiques internationales et les protections pour le traitement humanitaire en temps de guerre et interdisent explicitement les transferts forcés massifs de civils.

“Le transfert et l’expulsion illégaux de personnes protégées constituent une grave violation de la quatrième Convention de Genève sur la protection des civils et constituent un crime de guerre”, a écrit le secrétaire d’État Antony Blinken dans un communiqué faisant référence à un accord de l’ONU dont la Russie est signataire.

Blinken a également présenté des preuves “montantes” de forces russes séparant délibérément des enfants ukrainiens de leurs parents, enlevant des enfants ukrainiens d’orphelinats, confisquant des passeports ukrainiens et délivrant des passeports russes pour ce qui est un “effort apparent pour changer la composition démographique de certaines parties de l’Ukraine”.

Il a également déclaré que le programme de filtrage du Kremlin semble avoir été prémédité et reflète des opérations similaires menées par les forces russes lors d’autres conflits, notamment en Tchétchénie.

“Les personnes détenues ou filtrées comprennent des Ukrainiens jugés menaçants en raison de leur affiliation potentielle à l’armée ukrainienne, aux forces de défense territoriales, aux médias, au gouvernement et à des groupes de la société civile”, a écrit Blinken.

Les camps de filtration, qui ont été précédemment décrits comme de grandes tentes de fortune, sont des zones d’accueil initiales où les Ukrainiens déportés sont photographiés, relevés d’empreintes digitales, dépouillés, contraints de rendre leurs téléphones portables, leurs mots de passe ainsi que leurs pièces d’identité, puis interrogés et parfois torturés par des Russes. les autorités.

Le plus haut diplomate du pays a également appelé Moscou à autoriser des observateurs tiers dans les soi-disant «camps de filtration» russes.

La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a averti la semaine dernière que son bureau avait rassemblé une quantité stupéfiante de preuves indiquant que les forces russes avaient perpétré des meurtres illégaux et des exécutions sommaires d’Ukrainiens.

Bachelet a déclaré que les enquêteurs de l’ONU avaient récupéré plus de 1 200 corps civils à Kyiv et que son bureau s’efforçait de corroborer plus de 300 allégations de meurtres par les forces russes dans des situations qui n’étaient pas liées à des combats actifs.

Plus tôt cette année, l’ONU a voté pour priver la Russie de son adhésion au Conseil des droits de l’homme à la suite d’accusations selon lesquelles les troupes russes auraient torturé et tué des civils ukrainiens à Bucha, une banlieue proche de Kyiv.

Les corps ont été découverts après que Moscou ait retiré ses troupes de Bucha. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a qualifié les conséquences, qu’il a vues de première main lundi, de “génocide” et a accusé la Russie de crimes de guerre. Des rapports similaires sur ce qui s’est déroulé à Bucha ont depuis émergé dans des villes de toute l’Ukraine.

Le Kremlin a précédemment décrit ses actions militaires en Ukraine comme une “opération spéciale” et a nié toutes les allégations selon lesquelles ses forces ciblent et tuent des civils.