Les États-Unis demandent à la Chine d’exercer son influence sur la Russie et la Corée du Nord

WASHINGTON (AP) — Les États-Unis et la Corée du Sud ont appelé la Chine à user de son influence sur la Russie et la Corée du Nord pour empêcher une escalade après la crise. Pyongyang envoie des milliers de soldats en Russie pour aider Moscou guerre contre l’Ukraine. Jusqu’à présent, Pékin est resté silencieux.

Lors d’une rare réunion en début de semaine, trois hauts diplomates américains ont rencontré l’ambassadeur de Chine aux États-Unis pour souligner les préoccupations américaines et exhorter la Chine à utiliser ses influence avec la Corée du Nord pour tenter de restreindre la coopération, selon un responsable du Département d’État, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré jeudi que les parties avaient eu « une conversation intense cette semaine » et que la Chine savait que les États-Unis s’attendaient à ce qu’ils « utilisent l’influence dont ils disposent pour travailler à freiner ces activités ».

« Mais je pense qu’il s’agit d’un signal de demande qui ne vient pas seulement de nous, mais de pays du monde entier », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Washington avec le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et leurs homologues sud-coréens.

Liu Pengyu, porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington, a déclaré dans un communiqué que la position de la Chine sur la crise ukrainienne était « cohérente et claire ».

La Chine s’efforce « d’aboutir à des pourparlers de paix et à un règlement politique de la crise ukrainienne. Cette position reste inchangée. La Chine continuera à jouer un rôle constructif à cette fin », a déclaré Liu.

Les États-Unis affirment que 8 000 soldats nord-coréens se trouvent en Russie, près de la frontière ukrainienne, et se préparent à aider le Kremlin. combat contre les troupes ukrainiennes dans les prochains jours. La Chine n’a pas encore commenté publiquement cette décision.

Pékin a forgé un Partenariat « sans limites » avec Moscouet bien qu’il soit également un allié majeur de Pyongyang, les experts estiment que Pékin pourrait ne pas approuver un partenariat militaire plus étroit entre la Russie et la Corée du Nord, car il le considère comme déstabilisateur dans la région.

Le partenariat Russie-Corée du Nord va à l’encontre de l’objectif de Pékin d’une péninsule coréenne pacifique, a déclaré Shi Yinhong, expert en relations internationales à l’Université Renmin de Chine.

Pékin est « conscient de la complexité et du danger de la situation », a déclaré Shi, soulignant que « le fait que la Chine n’ait encore rien dit sur l’accord d’alliance militaire entre la Corée du Nord et la Russie indique que la Chine est fortement en désaccord avec cet accord ».

Dennis Wilder, chercheur principal à l’Initiative pour le dialogue américano-chinois sur les questions mondiales à l’Université de Georgetown, a qualifié de « stupéfiant » le « silence radio » de Pékin sur la décision de la Corée du Nord. Il a déclaré que Pékin devait trouver un équilibre entre soutenir Moscou et ne pas irriter l’Occident, et que le président chinois Xi Jinping pourrait « pour son propre bien ignorer tout cela ».

Xi a construit une relation personnelle avec le président russe Vladimir Poutine, et « il ne peut pas voir Poutine échouer », a déclaré Wilder cette semaine lors d’une table ronde organisée par le groupe de réflexion basé à Washington, le Center for Strategic and International Studies.

Dans le même temps, Xi ne peut pas irriter les Européens et les Américains alors que l’économie de son pays est en difficulté, a déclaré Wilder. « Il ne va donc rien dire publiquement à ce sujet », a déclaré Wilder.

Victor Cha, président coréen du Centre d’études stratégiques et internationales, a déclaré lors de la même table ronde que pour la Chine, « il y a probablement une combinaison d’un peu d’exaspération, d’un peu de panique et d’un peu de refus ». Je sais quoi faire face à la situation actuelle. »

Il n’est pas clair si Pékin a été informé à l’avance de la décision de Pyongyang, a déclaré Cha. Pékin pourrait également s’inquiéter du fait que la Russie gagne plus d’influence que la Chine sur la Corée du Nord, a déclaré Cha.

Austin a déclaré jeudi que la Chine « devrait poser à la Russie des questions difficiles à ce stade et se demander si elle a l’intention d’élargir ce conflit par ce type de comportement ».

Le secrétaire d’État adjoint Kurt Campbell, le secrétaire d’État adjoint aux Affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique Dan Kritenbrink et le secrétaire d’État adjoint aux Affaires européennes James O’Brien ont rencontré mardi l’envoyé chinois Xie Feng à Washington, selon le responsable du Département d’État, qui ne détaillerait pas la réponse chinoise.

Lu Chao, directeur de l’Institut d’études américaines et est-asiatiques à l’Université de Liaoning, dans la province chinoise du Liaoning, dans le nord-est de la Chine, a déclaré que les États-Unis ne devraient pas s’attendre à ce que la Chine gère la Corée du Nord.

« La Chine n’est pas responsable de la gestion de la Corée du Nord et les États-Unis sont responsables de la gestion de la Corée du Sud », a déclaré Lu. « J’espère que le gouvernement américain pourra comprendre la position de la Chine. »

Lu a également déclaré que le déploiement des troupes était « une question entre la Russie et la Corée du Nord », tandis que l’attitude de la Chine restait inchangée selon laquelle le conflit ne devrait pas s’intensifier.

Le chercheur de l’AP, Yu Bing, à Pékin, a contribué à ce rapport.