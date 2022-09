Les États-Unis demandent à Israël d’enquêter sur la mort d’un garçon palestinien

Des proches ont déclaré que Rayan Suleiman n’avait aucun problème de santé antérieur et ont accusé l’armée d’effrayer l’enfant à mort. L’armée a qualifié la mort de tragédie et a déclaré que ses soldats n’étaient pas à blâmer.

JERUSALEM – Le Département d’État américain appelle Israël à ouvrir une enquête « approfondie » sur la mort mystérieuse d’un garçon palestinien de 7 ans qui s’est effondré et est décédé jeudi, peu après que des soldats israéliens sont venus chez lui en Cisjordanie occupée .

Plus tôt dans la journée, de jeunes garçons du village palestinien ont été vus en train de jeter des pierres sur des voitures roulant sur une autoroute près de la colonie israélienne de Tekoa, qui se trouve à proximité de la ville palestinienne de Bethléem. Plus tard, des proches ont déclaré que les soldats avaient frappé à la porte et voulaient arrêter les frères aînés de Rian pour avoir prétendument jeté des pierres.