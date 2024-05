Les États-Unis défient leur allié clé sur la demande d’aide meurtrière à l’Ukraine — RT World News

La Maison Blanche a mis en doute les allégations du secrétaire britannique à la Défense selon lesquelles la Chine aiderait la Russie en lui fournissant du matériel de combat.

Les États-Unis ont contesté une allégation de leur allié, le Royaume-Uni, selon laquelle la Chine aurait fourni à la Russie des armes meurtrières destinées à être utilisées contre l’Ukraine.

Le secrétaire britannique à la Défense, Grant Shapps, a déclaré mercredi que Londres avait « preuve » que les deux pays étaient « collaborer » sur les équipements de combat. Il n’a donné aucun autre détail ni preuve.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a mis en doute les affirmations de Shapps. S’exprimant lors du point de presse quotidien de la Maison Blanche, Sullivan a noté que Washington n’avait pas observé la Chine fournir directement des armes à la Russie.

« Nous n'avons pas vu cela jusqu'à présent. J'ai hâte de parler avec le Royaume-Uni pour m'assurer que nous avons une vision opérationnelle commune », dit Sullivan.















Washington a affirmé que la Chine fournissait à la Russie de la technologie pour son armée, mais sans fournir directement de technologie. « mortel » aide.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken avait précédemment déclaré qu’il n’y avait aucun signe que Pékin enverrait de véritables armes à la Russie pour nous contre Kiev.

Les États-Unis ont sanctionné des dizaines d’entreprises chinoises, les accusant de fournir à la Russie des biens et composants à « double usage », un terme désignant des articles tels que des appareils de navigation et des machines-outils ayant des applications à la fois civiles et militaires.

La Chine a rejeté à plusieurs reprises ces allégations, estimant « sans fondement. » Pékin a maintenu une position neutre à l’égard de l’Ukraine, ayant appelé à plusieurs reprises à une solution diplomatique. Le commerce entre la Russie et la Chine a atteint des niveaux records après que les pays occidentaux ont imposé des sanctions économiques contre Moscou en raison du conflit.