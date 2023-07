Les États-Unis défendent les droits des travailleurs au Mexique dans un contexte de boom du marché du travail

Les États-Unis veulent que le gouvernement mexicain mette en place des institutions solides pour protéger les droits des travailleurs, car les entreprises visant à éviter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dans des lieux de production éloignés créent plus d’emplois dans le pays, a déclaré à Reuters un haut responsable américain du travail.

Le Mexique a commencé à bénéficier du « nearshoring » dans lequel les entreprises cherchent à rapprocher la production du marché américain tout en maintenant des coûts compétitifs.

La tendance teste davantage un accord commercial connu sous le nom d’accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA), en vigueur depuis juillet 2020.

LE MEXIQUE DEVRA EXIGER L’INTERNET FOURNI PAR L’EMPLOYEUR, DES CHAISES ERGONOMIQUES POUR LES TRAVAILLEURS À DISTANCE

Le pacte a des règles du travail plus strictes que son prédécesseur de 1994 et sous-tend de nouvelles lois mexicaines qui permettent aux travailleurs de faire pression pour de meilleurs salaires et conditions après des années de salaires stagnants et de contrats syndicaux favorables aux entreprises.

Trois ans après le début de l’accord, selon les experts, certains travailleurs ont commencé à en bénéficier, mais les impacts à grande échelle sont encore loin.

« J’espère que cela garantira que le Mexique ne devienne pas un dépotoir pour les entreprises à la recherche de main-d’œuvre bon marché et de réglementations laxistes », a déclaré Thea Lee, sous-secrétaire américaine adjointe aux affaires internationales du travail qui veille au respect de l’USMCA.

Elle a déclaré dans une interview que le Mexique s’efforçait de remplir ses engagements, soutenu par des dirigeants soucieux d’aider les travailleurs.

La nouvelle réglementation mexicaine encourage les entreprises à adopter des normes éthiques plus élevées, a-t-elle déclaré.

« Il y a peut-être 20 ans, c’était acceptable pour une multinationale de baisser les bras et de dire : ‘nous n’avons aucune idée de ce qu’il y a dans notre chaîne d’approvisionnement, quelles sont les conditions de travail' », a-t-elle ajouté.

« Cela ne semble plus être acceptable. »

Le Mexique a fait des progrès en améliorant les tribunaux du travail, en résolvant plus rapidement les plaintes des travailleurs et en facilitant l’organisation syndicale, mais il doit faire plus, a déclaré Lee.

« Notre espoir est que le Mexique sera bien placé pour tirer parti de la délocalisation … s’il continue sur la voie de la construction d’institutions du travail qui fonctionnent, où les travailleurs peuvent avoir confiance. »

LE PARTI AU GOUVERNEMENT SOUTENU PAR AMLO AU MEXIQUE REMPORTE LA GOUVERNANCE DANS UNE FORTE CONSERVATION DE LONGUE DATE

Depuis 2020, plusieurs plaintes du travail américaines au Mexique ont ouvert la voie à des syndicats indépendants pour obtenir des augmentations de salaire et même se développer. Lee a déclaré que de tels exemples inspirent les travailleurs qui, dans le passé, craignaient peut-être des menaces ou des licenciements pour avoir tenté de s’organiser.

Quatre autres cas sont en cours d’examen : dans une usine de confection, une usine de pièces automobiles, une usine de pneus Goodyear et une mine appartenant au conglomérat Grupo Mexico.

Pourtant, un employeur qui a fait face à deux plaintes de l’USMCA, VU Manufacturing, basé aux États-Unis, qui fabrique des pièces d’intérieur de voiture dans la ville de Piedras Negras, dans le nord du pays, a récemment licencié des dizaines d’employés quelques mois seulement après qu’un nouveau syndicat, La Liga, ait réclamé de meilleurs salaires. VU n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Lee a déclaré que l’entreprise risquait des sanctions si elle ne respectait pas un accord sur les droits des travailleurs. Mais les membres de la Liga ont déjà été licenciés et craignent que l’entreprise ne vise à décourager la syndicalisation, a déclaré la dirigeante syndicale Cristina Ramirez, qui a perdu son emploi.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« C’est très décevant et frustrant », a déclaré Ramirez. « Nous voulions nous battre pour que les choses s’améliorent. »