Les États-Unis défaits par des problèmes défensifs lors de la défaite contre l’Allemagne, selon Berhalter

EAST HARTFORD, Connecticut – Le manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gregg Berhalter, a déclaré que la défaite 3-1 de samedi contre l’Allemagne s’était résumée à « quelques bons moments » et que, défensivement, l’organisation de son équipe « nous avait un peu laissé tomber ».

Les États-Unis ont pris le dessus dans le match à la 27e minute grâce à une frappe merveilleuse de 25 mètres de Christian Pulisic. Mais l’Allemagne était toujours dans le match, après avoir touché le poteau par Pascal Gross à la 11e minute et créé plus tard deux occasions claires pour Niclas Füllkrug, avant d’être refusées par le gardien américain Matt Turner.

– Notes des joueurs : Pulisic obtient 7/10 alors que la défense américaine a du mal

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le quadruple vainqueur de la Coupe du monde a rapidement montré ses qualités, en égalisant grâce à Ilkay Gündogan à la 39e minute, lorsqu’il a récupéré un rebond sur la touche de Turner alors qu’il tentait d’arrêter la course de Leroy Sané. Les visiteurs ont ensuite créé une certaine séparation avec les États-Unis en seconde période, avec Füllkrug et Jamal Musiala marquant en trois minutes à partir de la 58e minute.

« C’est vraiment ces beaux moments, ces fractions de seconde où il faut être bien positionné, ne pas ouvrir de brèche dans sa défense et c’est là que ça a mal tourné », a déclaré Berhalter.

« Et dans un cas, suivre les coureurs qui passent, garder l’organisation des [the back] quatre et trois devant les quatre qu’il est très difficile de percer. Donc ça nous manquait dans ces moments-là. Mais l’Allemagne est une bonne équipe et elle va ouvrir les équipes. Ils vont créer [good] opportunités de marquer en raison de la qualité qu’ils ont sur le terrain.

L’attaque américaine a connu quelques moments dangereux en première mi-temps, notamment avec Tim Weah qui a détruit l’aile droite, tandis que Pulisic a vu un autre but exclu pour hors-jeu ainsi qu’un appel de penalty rejeté.

« Particulièrement en première mi-temps, je pensais que nous étions vraiment bons », a ajouté Berhalter. « Et puis cela s’est joué à quelques instants. Je pense que les buts ont été encaissés un peu trop facilement, mais globalement satisfaits de l’effort de l’équipe, satisfaits de l’état d’esprit et des intentions de l’équipe. »

Gregg Berhalter a goûté à la défaite pour la première fois lors de son deuxième passage en tant qu’entraîneur de l’USMNT contre l’Allemagne samedi. Howard Smith/ISI Photos/USSF/Getty Images pour USSF

Berhalter a ajouté qu’il était « globalement satisfait de cette bonne expérience d’apprentissage du groupe et nous savons que nous devons nous améliorer si nous voulons gagner ».

Le match a également marqué la première apparition de l’attaquant Gio Reyna sous Berhalter depuis que l’entraîneur américain a été réembauché en juin dernier et depuis que les deux hommes ont subi une dispute publique après la Coupe du monde 2022.

Les tensions proviennent de la façon dont Berhalter a traité Reyna lors du tournoi, de la mauvaise réponse de Reyna à un rôle réduit dans lequel il a failli être renvoyé chez lui, du rôle de Berhalter dans la divulgation de l’incident et de la divulgation ultérieure d’une allégation de violence domestique vieille de plusieurs décennies à US Soccer par La mère de Reyna, Danielle.

Berhalter a été réembauché par l’USSF en juin à la suite d’une enquête, mais avec Reyna blessé lors de la finale de la Ligue des Nations de la Concacaf contre le Canada en juin, le match de samedi a été la première occasion pour le joueur et l’entraîneur de reprendre leur relation professionnelle.

Reyna a joué la première mi-temps et a été remplacée à la mi-temps, ce qui était prévu étant donné que le joueur n’a joué que 26 minutes de temps de jeu officiel avec le club du Borussia Dortmund cette saison.

« Nous pensions 45 [minutes] C’était une dose parfaite pour lui et nous voulions lui donner l’opportunité d’obtenir le 45 dès le début », a déclaré Berhalter. « Et je pense qu’il a joué un bon match, a montré sa qualité. Je pense que tout le monde a bien joué en première mi-temps et c’était donc bon de le voir et de l’avoir sur le terrain. »

Les États-Unis vont maintenant tenter de se regrouper avant le match amical de mardi contre le Ghana à Nashville, Tennessee.

« Il s’agit également de contrôler le rythme du jeu, et c’est ce que nous devons vraiment apprendre. Nous dépensons tellement d’énergie également avec nos propres contre-attaques qu’il est alors difficile de rester vraiment cohérent dans toutes vos actions, votre forme défensive », dit Berhalter.

« Et encore une fois, pour moi, c’est une expérience d’apprentissage. Les matchs contre des adversaires comme celui-ci ne peuvent pas être aussi ouverts. Il faut qu’ils soient plus serrés. »