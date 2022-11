Les États-Unis décrivent les effets du retrait des terres du forage pétrolier

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Le plan du ministère de l’Intérieur américain visant à retirer des centaines de kilomètres carrés au Nouveau-Mexique de la production de pétrole et de gaz au cours des 20 prochaines années devrait se traduire par le fait que seules quelques dizaines de puits ne seront pas forés sur les terres fédérales entourant Chaco Culture Parc historique national, selon une évaluation environnementale.

Les gestionnaires fonciers ont prévu deux réunions publiques la semaine prochaine pour recueillir les commentaires sur l’évaluation rendue publique jeudi.

Le plan de retrait a été décrit pour la première fois par la secrétaire à l’Intérieur Deb Haaland en 2021 en réponse aux préoccupations des tribus amérindiennes du Nouveau-Mexique et de l’Arizona selon lesquelles le développement n’était pas contrôlé sur une large bande du nord-ouest du Nouveau-Mexique et que les responsables tribaux n’avaient pas de siège à la table.

En plus du retrait proposé, Haaland – qui est originaire de Laguna Pueblo et est le premier Amérindien à diriger une agence du Cabinet – s’est également engagé à examiner de manière plus large comment les terres fédérales de la région peuvent être mieux gérées tout en tenant compte des effets environnementaux. et préservation culturelle.

Les dirigeants autochtones et les groupes environnementaux ont réitéré cette semaine qu’un regard plus large serait une étape plus significative vers la protection permanente des ressources culturelles dans le bassin de San Juan.

L’évaluation environnementale renforce cet argument puisqu’elle note que le retrait proposé n’affecterait pas les baux existants et qu’une grande partie de l’intérêt de l’industrie pour le développement futur est déjà sous bail ou se situe en dehors des limites de ce qui serait retiré.

Le Bureau of Land Management a estimé, sur la base des données de 2018, que pas tout à fait 100 nouveaux puits de pétrole et de gaz seraient probablement forés au cours des 20 prochaines années dans la zone de prélèvement. On estime que moins de la moitié de ceux-ci ne seraient probablement pas forés si le retrait était approuvé.

Avec seulement quelques dizaines de puits prévus dans la région, la production de gaz naturel de la région diminuerait de moitié de 1 % et la production de pétrole pourrait connaître une réduction de 2,5 %.

Cependant, la New Mexico Oil and Gas Association a fait valoir que même si le retrait n’affecterait pas les baux sur les terres Navajo ou les lotissements appartenant à des Navajos individuels, ces baux deviennent essentiellement enclavés en retirant les avoirs miniers fédéraux du conseil d’administration.

Les responsables de la nation Navajo ont avancé des arguments similaires, affirmant que des millions de dollars de revenus annuels du pétrole et du gaz profitent à la tribu et aux membres individuels de la tribu. Certains dirigeants ont plaidé pour qu’une zone tampon plus petite autour du parc Chaco soit protégée en raison des implications économiques.

Le groupe industriel a déclaré qu’il y avait plus de 418 lots non loués dans la zone tampon associés à plus de 22 000 allocataires.

Les écologistes disent que le développement potentiel de la zone de retrait ne représente qu’une fraction des 3 200 puits au total que la région pourrait voir au cours des deux prochaines décennies.

Mike Eisenfeld de l’Alliance des citoyens de San Juan surveille et proteste contre le développement dans toute la région depuis des années. Il a déclaré vendredi que le problème le plus important est la vaste zone au-delà de la zone de retrait et que les gestionnaires fonciers fédéraux doivent évaluer les demandes de permis dans le cadre de la plus grande initiative «Honoring Chaco» de Haaland.

“Nous pensons que cela nécessite une consultation approfondie sur la protection de cette région contre l’industrialisation du paysage”, a-t-il déclaré.

En juin, le Conseil des gouverneurs de All Pueblo s’est rendu du Nouveau-Mexique à Washington pour exhorter le ministère de l’Intérieur à finaliser sa proposition de protection de la région du Chaco, arguant que la gestion des terres publiques devrait mieux refléter la valeur des sites sacrés, des ressources culturelles et des histoires traditionnelles qui sont liés à la région.

Un site du patrimoine mondial, le parc historique national de la culture Chaco est considéré comme le centre de ce qui était autrefois une plaque tournante de la civilisation indigène avec de nombreuses tribus du sud-ouest traçant leurs racines jusqu’à l’avant-poste du haut désert.

Dans le parc, des murs de pierres empilées s’élèvent du fond du canyon, certains parfaitement alignés avec les mouvements saisonniers du soleil et de la lune. Les archéologues ont également trouvé des preuves de grandes routes qui traversaient ce qui est aujourd’hui le Nouveau-Mexique, l’Arizona, l’Utah et le Colorado.

Susan Montoya Bryan, Associated Press