Les États-Unis découvrent que le vaccin contre la variole du singe est très efficace dans les premières données

Le vaccin contre la variole du singe est très efficace, protégeant les personnes dès deux semaines après la première dose, ont déclaré mercredi les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Une analyse préliminaire publiée par l’agence a révélé qu’entre le 31 juillet et le 3 septembre, les personnes non vaccinées avaient 14 fois plus de risques de contracter la variole du singe que les personnes vaccinées, 14 jours ou plus après leur premier vaccin.

Les résultats étaient basés sur des infections confirmées dans 32 juridictions à travers le pays. Les États-Unis ont enregistré plus de 25 000 cas lors de l’épidémie actuelle, qui a commencé en mai de cette année et a principalement touché les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

“Ces nouvelles données nous donnent un niveau d’optimisme prudent quant au fait que le vaccin fonctionne comme prévu”, a déclaré la directrice du CDC, Rochelle Walensky, aux journalistes lors d’un briefing.

“Même à la lumière de ces données prometteuses, nous recommandons fortement aux gens de recevoir deux doses de vaccin Jynneos espacées de 28 jours pour assurer une protection immunitaire durable et durable contre la variole du singe”, a-t-elle ajouté.

Bien qu’il ait été approuvé, il n’y a pas encore d’estimation d’efficacité confirmée pour le vaccin Jynneos contre la variole du singe, car des études antérieures n’avaient porté que sur des animaux et mesuré les données de réponse immunitaire humaine.

Plus de 66 000 cas de monkeypox ont été détectés dans le monde, mais les nouvelles infections sont en baisse depuis août.

Les États-Unis ont administré plus de 680 000 doses du vaccin Jynneos, concentrant leurs efforts sur les hommes gais et bisexuels, ainsi que sur les personnes transgenres et de genres divers.