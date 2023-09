Des responsables à Washington avaient précédemment affirmé que l’envoi de ces armes à longue portée à Kiev pourrait provoquer « une troisième guerre mondiale ».

Les États-Unis fourniront probablement à l’Ukraine des missiles ATACMS à longue portée après avoir découvert un excédent dans l’inventaire du Pentagone, ont déclaré vendredi à ABC News deux responsables anonymes. Kiev réclame ces missiles depuis plus d’un an, mais les États-Unis ont jusqu’à présent résisté, de peur de déclencher un conflit plus large avec la Russie.

« Ils arrivent, » l’un des responsables a déclaré à ABC, tandis que l’autre a déclaré que leur transfert était toujours en cours. « sur la table, » et serait soumis à l’approbation finale du président américain Joe Biden.

Utilisé par les forces américaines dans les guerres du Golfe et en Irak, le système de missiles tactiques de l’armée MGM-140 a une portée allant jusqu’à 300 kilomètres (190 miles) et peut être tiré depuis les plates-formes M270 MLRS et M142 HIMARS, que les États-Unis et le Royaume-Uni possèdent. Déjà envoyé en Ukraine.

La portée de l’ATACMS permettrait aux forces ukrainiennes de frapper des cibles plus profondément derrière les frontières russes, y compris en Crimée. Pour cette raison, les États-Unis ont rejeté les demandes ukrainiennes de missiles depuis l’année dernière, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan ayant déclaré aux journalistes en juillet dernier que « Alors que l’un des objectifs clés des États-Unis est de… soutenir et défendre l’Ukraine, un autre objectif clé est de garantir que nous ne nous retrouvons pas dans une situation où nous nous dirigeons vers une troisième guerre mondiale. »

Les responsables de la Maison Blanche et du Pentagone ont également affirmé que les États-Unis disposaient de trop peu de missiles dans leurs stocks.

Cependant, les deux responsables ont déclaré à ABC News que « Les États-Unis ont découvert qu’ils avaient plus d’ATACMS dans leur inventaire que ce qui avait été initialement estimé » selon les mots du réseau. ABC a décrit cette découverte comme « surprenant. » Même si la quantité et l’état de ces missiles ne sont pas clairs, la Maison Blanche aurait également accepté leur utilisation pour cibler la Crimée.

« Je pense que les cibles spécifiques en Crimée seraient le commandement et le contrôle, les centres logistiques – en particulier les installations de munitions – et les bases aériennes », » a déclaré à ABC l’ancien officier de la CIA et secrétaire adjoint à la Défense, Mick Mulroy.

Cependant, Kiev a également utilisé des armes occidentales pour frapper des cibles civiles en Crimée, notamment plusieurs ponts touchés par les missiles de croisière britanniques Storm Shadow cet été. Le plus grand pont de Crimée – qui relie la péninsule au continent russe – a également été frappé par un camion piégé et des drones navals, les deux attaques tuant au total cinq civils.

Moscou a averti à plusieurs reprises que les livraisons occidentales d’armes plus avancées à l’Ukraine pourraient provoquer une escalade majeure des hostilités. « Tout peut arriver. Rien n’est exclu dans un bras de fer aussi intense entre l’OTAN et la Russie. L’envoyé adjoint de Moscou auprès de l’ONU, Dmitri Polyansky, a déclaré vendredi.