Les États-Unis déclassifient les preuves de drones iraniens

“Ils sont presque impossibles à distinguer des vidéos des exercices iraniens”, a déclaré un analyste à propos des preuves récupérées en Ukraine. Alors que l’utilisation de drones iraniens a été identifiée par les Ukrainiens et documentée pendant la guerre, un responsable de la DIA a déclaré : “C’est le premier document du gouvernement américain qui montre les devoirs”. Une image publiée par la Direction des communications stratégiques de l’armée ukrainienne montre l’épave de ce que Kiev a décrit comme un drone Shahed iranien abattu près de Kupiansk, en Ukraine. Crédit:PA Les exportations vers la Russie ont permis à l’Iran de tester et d’utiliser ses armes au combat dans des climats plus froids par rapport au Moyen-Orient et d’affiner leur déploiement avec un responsable affirmant que le bruit qu’ils provoquaient alertait les civils d’une attaque imminente et conduirait probablement à la production de modèles plus silencieux à l’avenir. Pour la Russie, les drones ont comblé une lacune alors que ses stocks de missiles se tarissaient.

“Les drones s’inscrivent dans la doctrine russe d’attaquer les infrastructures civiles pour briser la volonté ukrainienne”, a déclaré un autre responsable. Chargement L’Ukraine a également utilisé des drones pour frapper la Russie, à la suite de l’invasion non provoquée du pays par le président russe Vladimir Poutine il y a près d’un an. Il n’y avait aucun détail sur ces drones. Les analystes ont déclaré que les drones iraniens étaient relativement bon marché à produire, coûtant entre 20 000 $ US (29 000 $) et 40 000 $ US, ce qui en fait une opportunité d’exportation majeure pour l’Iran. Ils ont averti que le partenariat de Téhéran avec la Russie dans la guerre la laissait sur le point de devenir un exportateur mondial, plutôt que régional, d’armes létales.

“C’est une validation pour l’Iran, cela aide l’Iran à valider [their drones] comme une arme viable », a déclaré un responsable, dont l’identité a été masquée pour des raisons de sécurité. Chargement “L’Iran a déclaré que cela avait suscité l’intérêt de 20 pays, ils y voient une opportunité de marketing.” L’Iran a commencé à développer des véhicules aériens sans pilote (UAV) dans les années 1980, mais ses capacités ont considérablement progressé lorsqu’il a affirmé avoir abattu et capturé un drone espion américain volant depuis l’Afghanistan au-dessus de son espace aérien en 2011. Environ un an plus tard, Téhéran a affirmé avoir procédé à une rétro-ingénierie du drone et être en mesure de produire ses propres copies.