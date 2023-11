Les États-Unis déclarent qu’un sous-marin de classe Ohio est arrivé au Moyen-Orient, un message de dissuasion dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas

CNN

Dans une annonce rare, l’armée américaine a annoncé qu’un sous-marin lance-missiles était arrivé au Moyen-Orient, un message de dissuasion clairement dirigé vers les adversaires régionaux alors que l’administration Biden tente d’éviter un conflit plus large au milieu de la guerre entre Israël et le Hamas.

Le commandement central américain a annoncé dimanche sur les réseaux sociaux qu’un sous-marin de la classe Ohio entrait dans sa zone de responsabilité. Une photo publiée avec l’annonce semblait montrer le sous-marin dans le canal de Suez, au nord-est du Caire.

La publication sur les réseaux sociaux n’a pas nommé le sous-marin, mais la marine américaine possède quatre sous-marins lance-missiles de classe Ohio, ou SSGN, qui sont d’anciens sous-marins lance-missiles balistiques convertis pour tirer des missiles de croisière Tomahawk plutôt que des missiles balistiques à pointe nucléaire.

Chaque SSGN peut transporter 154 missiles de croisière Tomahawk, soit 50 % de plus que le pack de destroyers lance-missiles américains et près de quatre fois ce dont sont armés les nouveaux sous-marins d’attaque de l’US Navy.

Chaque Tomahawk peut transporter jusqu’à une ogive hautement explosive de 1 000 livres.

« Les SSGN peuvent fournir une grande puissance de feu très rapidement », a déclaré à CNN Carl Schuster, ancien directeur des opérations du Joint Intelligence Center du Commandement américain du Pacifique, en 2021.

« Cent cinquante-quatre Tomahawks délivrent avec précision beaucoup de punch. Aucun opposant aux États-Unis ne peut ignorer la menace.»

L’ampleur de cette puissance de feu a été démontrée en mars 2011, lorsque le sous-marin lance-missiles USS Florida a tiré près de 100 Tomahawks contre des cibles en Libye lors de l’opération Odyssey Dawn. C’était la première fois que les SSGN étaient utilisés au combat.

L’armée annonce rarement les mouvements ou les opérations de sa flotte de sous-marins balistiques et lance-missiles. Au lieu de cela, les navires à propulsion nucléaire opèrent dans un secret presque total.

Cette annonce est un message clair de dissuasion adressé à l’Iran et à ses mandataires dans la région. Le sous-marin rejoint un certain nombre d’autres moyens de la marine américaine déjà présents dans la zone, notamment deux groupes aéronavals et un groupe amphibie.

En avril, la Marine a annoncé que l’USS Florida, l’un des deux SSGN basés sur la côte Est, opérait au Moyen-Orient.

En juin, la Marine a rendu public la visite en Corée du Sud de l’un de ses deux SSGN basés sur la côte ouest, l’USS Michigan, comme une démonstration de l’engagement des États-Unis envers leurs alliés de l’Indo-Pacifique.

L’annonce d’un sous-marin lance-missiles dans la région intervient alors que le secrétaire d’État américain Antony Blinken tient une série de réunions avec les partenaires américains au Moyen-Orient. Au cours d’un voyage éclair, Blinken s’est rendu en Turquie, en Irak, en Israël, en Cisjordanie, en Jordanie et à Chypre.

Dimanche, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin s’est entretenu avec son homologue israélien, le ministre de la Défense Yoav Gallant. En plus de souligner la nécessité de protéger les civils et de fournir une aide humanitaire à Gaza, Austin a déclaré que les États-Unis étaient déterminés à dissuader « tout acteur étatique ou non étatique cherchant à intensifier ce conflit », une référence claire à l’Iran et au Hezbollah, l’Iran. groupe armé soutenu.

Des groupes soutenus par l’Iran ont fréquemment lancé des attaques de faible intensité contre les forces américaines en Irak et en Syrie, mais les États-Unis ont cherché à faire comprendre que des attaques plus larges provoqueraient une réponse majeure.

Austin a déclaré ce mois-ci que les forces supplémentaires dans la région étaient destinées à « renforcer les efforts de dissuasion régionaux, à accroître la protection des forces américaines dans la région et à aider à la défense d’Israël ».

“Nous ferons tout et prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger les forces américaines et nos intérêts à l’étranger”, a déclaré le général de brigade. Le général Pat Ryder, secrétaire de presse du Pentagone, a déclaré le 23 octobre : « Encore une fois, personne ne veut voir un conflit s’étendre, et c’est notre objectif principal, mais nous n’hésiterons jamais non plus à protéger nos forces. »

Haley Britzky et Will Mullery de CNN ont contribué à ce rapport.