Revue nationale

Nouveau territoire de la Russie

En novembre, la Russie a gagné une part du pays de quelqu’un d’autre. Cela n’a pas été fait par des troupes non identifiées traversant une frontière, ni par une guerre hybride. Au lieu de cela, il a négocié sa capture en pleine vue, et sans une seule question posée par les États-Unis ou le reste du monde. Les combats entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie au sujet du Haut-Karabakh ont précédé l’annexion. La région montagneuse est internationalement reconnue comme faisant partie de l’Azerbaïdjan, mais depuis un cessez-le-feu entre les deux nations en 1994, elle est contrôlée par des Arméniens de souche. Le conflit a éclaté à nouveau en septembre. Deux mois plus tard est venu un accord de paix, avec la Russie le vainqueur: il a négocié un cessez-le-feu qui a placé les bottes de maintien de la paix du Kremlin sur le terrain. L’Amérique a regardé sans rien faire. En tant que protecteur traditionnel de l’Arménie, la Russie détenait le seul levier pour convaincre l’Arménie de signer ce cessez-le-feu. En signant, Erevan a renoncé à ses revendications sur les territoires qu’il occupait en Azerbaïdjan depuis 1994 et n’a rien gagné – à l’exception d’un cessez-le-feu plutôt que d’une reddition forcée. En échange d’avoir assuré à son allié une humiliation légèrement moindre, Moscou a gagné un présent et une présence: en réalité – à moins que l’Amérique ne soit prête à s’engager pleinement dans le processus de paix – le Haut-Karabakh appartient désormais indéfiniment à la Russie. Le Kremlin contrôle ostensiblement le territoire pendant cinq ans, avec un renouvellement automatique pour cinq ans supplémentaires si aucune des trois parties au cessez-le-feu ne s’objecte six mois avant la fin du mandat. La Russie ne le fera certainement pas. Il est désormais le gardien d’une région centrale pour la diversification énergétique de l’Europe (réduisant le rôle des importations russes). Si la région est stratégiquement importante pour l’OTAN, cela la rend stratégiquement importante pour le Kremlin. L’Arménie, par méfiance à l’égard de l’Azerbaïdjan, voudra que les soldats de la paix restent. Le conflit court mais brutal a prouvé de manière concluante que l’Arménie ne peut pas gagner militairement et que, par conséquent, les Arméniens de souche doivent accepter soit la gouvernance de l’Azerbaïdjan, soit le protectorat de la Russie. Faible et brisé, Erevan trouve moins humiliant d’accepter la tutelle russe au Haut-Karabakh, ne serait-ce que pour refuser à un ennemi juré une victoire complète. Mais c’est une catastrophe à plus long terme pour les Arméniens. Cela signifie qu’ils sont effectivement piégés dans une étreinte russe. Ils ne peuvent pas tourner vers l’ouest et ne peuvent pas tourner vers l’est – que ce soit diplomatiquement ou pour investir – parce que les Russes sont désormais aux commandes. Bien que traditionnellement considéré par Moscou comme «de l’autre côté», l’Azerbaïdjan – en raison du soutien tiède des États-Unis et de l’UE en ces dernières années, a approfondi régulièrement les relations diplomatiques et économiques avec la Russie, en partie par nécessité et par manque d’alternatives sérieuses. Pourtant maintenant, avec des bottes militaires russes sur le territoire azerbaïdjanais pour la première fois depuis la chute de l’Union soviétique, l’influence de Moscou est également devenue un levier économique: en garantissant militairement un couloir de transport à travers l’Arménie – fermé avant le cessez-le-feu – vers l’enclave azerbaïdjanaise de Nakhitchevan, La Russie contrôle désormais la route terrestre directe tant recherchée de l’Azerbaïdjan de la mer Caspienne à la Méditerranée et à l’Europe, ce que l’Occident aurait certainement pu voir venir. C’est ainsi que cela commence toujours: une prise de pied se transforme rapidement en une empreinte de pas. Crimée, Ukraine orientale, Ossétie du Sud, Abkhazie – la liste des exemples est longue. La présence russe devient le contrôle russe: la seule logique des ambitions néo-tsaristes de Poutine.En effet, maintenant, à peine quelques semaines après le déploiement des troupes, le Kremlin manœuvre: les lignes sur les cartes ont commencé à se plier et à fléchir. Sur le site Web du ministère russe de la Défense, une page montre une carte décrivant la zone où les soldats de la paix russes, selon les termes de l’accord, doivent être stationnés et auront compétence pour opérer. Le 13 décembre, miraculeusement, les terres qu’ils contrôlent s’étaient étendues. Cela a été changé à l’original le lendemain, après la pression diplomatique azerbaïdjanaise. Mais cette activité démontre que les cartographes du Kremlin font preuve de créativité – et très tôt dans cette intervention. Les rumeurs affluent maintenant de la «passeportisation» russe au Haut-Karabakh. La fabrication de nouvelles réalités démographiques sur le terrain en accordant la citoyenneté a été utilisée pour maintenir l’influence dans les affaires intérieures d’autres pays post-soviétiques. Une fois que les Russes occupent la zone, l’Etat russe est obligé d’intervenir, c’est un classique du répertoire du Kremlin. Il a précédé l’invasion de la Crimée. Cela s’est produit dans deux régions de Géorgie, d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie, encore une fois avant que les guerres n’éclatent, la Russie devenant le principal bénéficiaire. Plus récemment, la passeport a été déployée de manière agressive dans l’est de l’Ukraine, grâce à un processus utilement rationalisé. Le Kremlin prévoit qu’il y aura plus d’un million de citoyens russes portant des documents nouvellement frappés d’ici la fin de l’année. Dans toutes ces situations, l’emprise de la Russie est sûre: la passportisation signifierait qu’un règlement négocié sur le statut final du Haut-Karabakh – ce qui était censé être une forme d’autonomie en Azerbaïdjan, comme à l’époque soviétique – ne se concrétisera jamais. Au lieu de cela, il se transformera en un protectorat de passeport russe, donnant à la Russie le prétexte – ou dans le lexique de Moscou, le droit légal – de sauter dans la région étaient toute menace imaginée pour ses «citoyens» d’émerger. en Ukraine à la suite de la déstabilisation de la Russie, il est surprenant que davantage de mesures de précaution ne soient pas prises dans le Caucase du Sud, mais il reste encore du temps à l’Amérique pour intervenir: le cessez-le-feu doit céder la place à des négociations pour un accord de paix decider. Les États-Unis doivent s’opposer totalement et totalement à la passeport. Les entreprises américaines devraient investir dans des projets d’infrastructure et d’énergie dans la région afin de limiter la marge de manœuvre de la Russie. Et les initiatives d’investissement conjoint menées par les États-Unis entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan contribueraient à réduire la dépendance des deux vis-à-vis de la Russie. Il est temps que l’Amérique intensifie ses efforts diplomatiques et économiques et se réinsère dans ce processus. Sinon, l’empire de la Russie continuera de s’étendre sans contrôle.