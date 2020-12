Trump a annoncé le 10 décembre que les États-Unis reconnaîtraient la revendication du Maroc sur le Sahara occidental dans le cadre d’un accord pour que le pays d’Afrique du Nord normalise ses relations avec Israël. L’administration Trump a donné la priorité à la conclusion de tels accords entre les États arabes et Israël et en a frappé quatre jusqu’à présent: les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc.

La reconnaissance du Sahara occidental a marqué un revirement dans des décennies de politique américaine, et cette décision a été fortement critiquée, notamment par ceux du Sahara occidental qui se sont battus pour l’indépendance et veulent un référendum sur l’avenir de la région. On pense que l’ancienne colonie espagnole, avec une population estimée entre 350 000 et 500 000 habitants, possède d’importantes ressources pétrolières et minérales offshore.