La loi sur les « agents étrangers » modifie fondamentalement les relations entre Washington et Tbilissi, a souligné le porte-parole du Département d’État

Washington n’hésitera pas à imposer des sanctions individuelles contre des responsables géorgiens en réponse à la loi sur la transparence des agents étrangers introduite par l’ancienne république soviétique, a déclaré le Département d’État américain.

La législation, officiellement connue sous le nom de Loi sur la transparence de l’influence étrangère, est entrée en vigueur lundi, à la suite de manifestations de rue et d’un affrontement entre le gouvernement géorgien et la présidente pro-occidentale du pays, Salomé Zourabichvili. Il oblige les ONG, les médias et les particuliers qui reçoivent plus de 20 % de leur financement de l’étranger à s’enregistrer en tant qu’entités. « promouvoir les intérêts d’une puissance étrangère » et divulguer leurs donateurs.

La nouvelle loi « éloigne la Géorgie de sa trajectoire démocratique et pourrait stigmatiser la société civile et étouffer les libertés d’association et d’expression », Le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller, a déclaré lundi lors d’un point de presse.

Les mesures prises par Tbilissi « modifier fondamentalement la relation des États-Unis avec la Géorgie » » dit Miller. Washington a lancé une révision de ses liens avec ce pays du Caucase, qui représente un espoir pour l’UE et l’OTAN, a-t-il ajouté.

















«Nous avons annoncé une nouvelle politique de sanctions [against Georgia]. Nous n’avons pas encore annoncé de sanctions individuelles… mais nous avons clairement indiqué que nous n’hésiterions pas à les imposer. » a prévenu le porte-parole.

Fin mai, l’administration du président américain Joe Biden a annoncé qu’elle commencerait à restreindre les visas pour les hommes politiques géorgiens qui ont joué un rôle dans l’adoption par le pays de la loi sur les « agents étrangers ».

Mamuka Mdinaradze, qui dirige le parti au pouvoir, le Rêve géorgien au parlement, a exprimé son incrédulité face à la décision américaine, affirmant que « Il est à la fois inédit et comique de sanctionner un législateur élu par le peuple pour avoir adopté une loi à sa discrétion. » Mdinaradze a souligné que « L’indépendance nationale ne se vend pas contre un visa. »

Lundi, le Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze a déclaré lors d’une réunion du cabinet que l’introduction de la loi sur les « agents étrangers » « ne doit pas être considérée comme une victoire du gouvernement ou une défaite pour les opposants à la loi ou les partenaires internationaux. »



« Uniquement les méchants de notre pays » Ce sont ceux qui ont été vaincus par la nouvelle législation, a insisté Kobakhidze. Désormais, lorsque la loi sera entrée en vigueur, tous les pouvoirs politiques du pays devraient « agissez de manière pragmatique… et mettez de côté les émotions inutiles » a-t-il insisté.

EN SAVOIR PLUS:

La Géorgie a-t-elle désarmé l’arme secrète de l’Occident ?

Selon les autorités géorgiennes, dans les 60 prochains jours, le ministère de la Justice du pays va préparer les documents nécessaires et créer un portail en ligne spécial où les agents étrangers blessés devront s’enregistrer. Les entités et les individus qui ne soumettent pas leurs données s’exposeront à des amendes pouvant aller jusqu’à 9 500 $.