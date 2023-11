Les Etats-Unis déclarent qu’ils ne soutiennent pas l’occupation israélienne de Gaza après la guerre | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le président américain Joe Biden ne soutient pas une occupation militaire israélienne de la bande de Gaza après la fin de la guerre entre Israël et le Hamas, a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche.

Biden estime qu’« une réoccupation de Gaza par les forces israéliennes n’est pas la bonne chose à faire », a déclaré mardi aux journalistes le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

Ces commentaires surviennent un jour après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a suggéré qu’Israël prendrait le contrôle de la sécurité à Gaza après la guerre.

Israël assumerait la responsabilité de la sécurité pour une « période indéterminée », a-t-il déclaré lundi à ABC News.

« Lorsque nous n’assumons pas cette responsabilité en matière de sécurité, nous nous retrouvons confrontés à une éruption de terreur du Hamas à une échelle que nous ne pouvions pas imaginer », a-t-il déclaré.

Kirby a déclaré mardi qu’« il doit y avoir un ensemble de discussions saines sur ce à quoi ressemble Gaza après le conflit et à quoi ressemble la gouvernance ».

« Ce sur quoi nous sommes absolument d’accord avec nos homologues israéliens, c’est sur ce à quoi cela ne peut pas ressembler, et cela ne peut pas ressembler à ce qu’il était le 6 octobre », a ajouté Kirby.

Le président américain Joe Biden a déclaré précédemment que ce serait une « erreur » de la part d’Israël d’occuper Gaza.





Israël a lancé une offensive aérienne et terrestre contre le Hamas après que le groupe armé a mené un déchaînement meurtrier dans le sud d’Israël le mois dernier, tuant 1 400 personnes, selon les responsables israéliens, et en prenant plus de 230 autres en otages.

Le bombardement israélien de Gaza a tué au moins 10 328 personnes, dont 4 237 enfants, selon les autorités sanitaires palestiniennes.

Israël et le Hamas ont repoussé la pression internationale croissante en faveur d’un cessez-le-feu. Israël affirme que le Hamas devrait d’abord libérer les otages. Le Hamas affirme qu’il ne les libérera pas et qu’il n’arrêtera pas les combats tant que Gaza sera attaquée.

Les troupes terrestres israéliennes combattent les combattants palestiniens à l’intérieur de Gaza depuis plus d’une semaine, coupant le territoire en deux et encerclant la ville de Gaza.

Le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré que les forces terrestres du pays « se trouvent actuellement dans une opération terrestre au cœur de la ville de Gaza et exercent une forte pression sur le Hamas ».

Israël a déclenché mardi une nouvelle vague de frappes dans la bande de Gaza alors que des centaines de Palestiniens supplémentaires fuyaient la ville de Gaza vers le sud.

Certains voyageaient sur des charrettes tirées par des ânes, la plupart à pied, certains poussant des parents âgés en fauteuil roulant, tous visiblement épuisés. Beaucoup n’avaient rien d’autre que les vêtements qu’ils portaient.

Des centaines de milliers de Palestiniens ont obéi aux ordres israéliens de se diriger vers la partie sud de Gaza, hors de la trajectoire de l’attaque terrestre. Beaucoup d’autres ont peur de le faire puisque les troupes israéliennes contrôlent une partie de la route nord-sud.

Mais les bombardements sur le sud se sont également poursuivis.

Dans la ville de Deir al-Balah, les secouristes ont sorti au moins quatre morts et plusieurs enfants blessés des décombres d’un bâtiment rasé, ont indiqué des témoins. «Ma fille», criait une femme en courant derrière eux.

Une attaque aérienne israélienne a détruit plusieurs maisons mardi matin à Khan Younis. Au moins cinq corps – dont trois enfants morts – ont été extraits des décombres, a rapporté l’agence de presse Associated Press.

Parallèlement aux bombardements, Israël a imposé un siège à Gaza, limitant sévèrement l’accès à la nourriture, à l’eau et à l’électricité et coupant l’approvisionnement en carburant aux plus de 2,3 millions de personnes coincées dans l’enclave bouclée.

Une petite quantité d’aide est entrée par le passage de Rafah avec l’Égypte, mais le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, a qualifié cette aide de « filet d’aide » contre un « océan » de besoins.

Mardi, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré qu’un convoi humanitaire transportant des fournitures médicales à l’hôpital Al-Shifa avait essuyé des tirs dans la ville de Gaza, et qu’un chauffeur avait été légèrement blessé.

Le CICR n’a pas identifié la source de l’incendie.

Le terminal de Rafah a été fermé ce week-end après que les forces israéliennes ont bombardé une ambulance se dirigeant vers le terminal.