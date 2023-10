Netanyahu déclare à la presse étrangère : les appels à un cessez-le-feu sont des appels à la capitulation d’Israël

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que les appels à un cessez-le-feu entre Israël et Gaza sont des appels à la capitulation d’Israël face au Hamas.

« Israël n’acceptera pas une cessation des hostilités après les horribles attaques du 7 octobre », a déclaré Netanyahu dans des commentaires en anglais aux médias étrangers. « Les appels au cessez-le-feu sont un appel à Israël pour qu’il se rende au Hamas, à la terreur, à la barbarie. Cela n’arrivera pas. Mesdames et messieurs, la Bible dit qu’il y a un temps pour la paix et un temps pour la guerre. C’est le moment de la guerre.

Netanyahu a déclaré que personne n’aurait demandé aux États-Unis d’accepter un cessez-le-feu après l’attaque de Pearl Harbor pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Les horreurs perpétrées par le Hamas le 7 octobre nous rappellent que nous ne réaliserons la promesse d’un avenir meilleur que si nous, le monde civilisé, sommes disposés à combattre les barbares. Parce que les barbares sont prêts à nous combattre… et à inaugurer un monde de peur et de ténèbres », déclare Netanyahu.

« C’est un tournant – pour les dirigeants et pour les nations », dit-il. « Il est temps pour nous tous de décider si nous sommes prêts à nous battre pour un avenir plein d’espoir et de promesses ou à céder à la tyrannie et à la terreur. »

Il affirme qu’Israël est en guerre depuis le 7 octobre. « Ce n’est pas Israël qui a déclenché cette guerre. Israël ne voulait pas de cette guerre. Mais Israël gagnera cette guerre.

Il qualifie l’attaque du Hamas de « pire sauvagerie que notre peuple ait connue depuis l’Holocauste ». Le Hamas a assassiné des enfants devant leurs parents, des parents assassinés devant leurs enfants. Ils ont brûlé des gens vifs, ils ont violé des femmes, ils ont décapité des hommes, ils ont torturé des survivants de l’Holocauste, ils ont kidnappé des bébés.

Il souligne le rôle de l’Iran dans le financement du Hamas et du reste de « l’axe du mal… un axe de la terreur » au Moyen-Orient et au-delà. « En combattant le Hamas et l’axe terroriste iranien, Israël combat les ennemis de la civilisation elle-même. »

La victoire commence par une clarté morale, dit-il, en commentant le bilan des morts palestiniens à Gaza.

« Cela commence par connaître la différence entre le bien et le mal, entre le bien et le mal… Cela signifie faire une distinction morale entre le meurtre délibéré d’innocents et les pertes involontaires qui accompagnent toute guerre légitime. »

“Tant que l’utilisation par le Hamas de boucliers humains palestiniens amènera la communauté internationale à blâmer Israël, le Hamas continuera à utiliser [the practice] comme outil de terreur », prévient-il. « Le Hamas continuera d’utiliser les sous-sols des hôpitaux de Gaza comme postes de commandement de son vaste réseau de tunnels terroristes. Il continuera à utiliser les mosquées comme positions militaires fortifiées et dépôts d’armes. Il continuera à voler du carburant et de l’aide humanitaire dans les installations de l’ONU. »

« Alors qu’Israël fait tout pour que les civils palestiniens dehors hors de danger, le Hamas fait tout pour maintenir les civils palestiniens dans danger », dit-il.

En ce qui concerne les otages détenus par le Hamas, il exhorte toutes les nations civilisées à se tenir aux côtés d’Israël pour exiger que ces otages soient libérés immédiatement et sans condition.

« Israël résistera aux forces de la barbarie jusqu’à la victoire. J’espère et je prie pour que les nations civilisées du monde entier soutiennent ce combat », dit-il. « Parce que le combat d’Israël est votre combat ; parce que si le Hamas et l’axe du mal iranien gagnent, vous serez leur prochaine cible. C’est pourquoi la victoire d’Israël sera votre victoire.

Ne vous y trompez pas, conclut-il : « peu importe qui se tient aux côtés d’Israël, Israël se battra jusqu’à ce que cette bataille soit gagnée. Et Israël prévaudra.