Confrontée à une pénurie de vaccins dans un contexte d’infections croissantes et à un manque d’approvisionnement en oxygène en temps opportun de la part de certains hôpitaux, l’Inde a exhorté les États-Unis à lever l’interdiction d’exportation des principaux vaccins. Jusqu’à présent, cependant, New Delhi a vu ses demandes être rejetées, le gouvernement du président américain Joe Biden ayant annoncé plus tôt cette semaine qu’il se concentrerait sur les Américains recevant le coup.

Alors que la situation du coronavirus en Inde continue de se détériorer, la Maison Blanche s’est engagée à « rapidement » apporter « Support supplémentaire » à New Delhi samedi, mais n’a pas donné beaucoup de détails. Dans une déclaration à Reuters, une porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que les États-Unis étaient impliqués dans des pourparlers de haut niveau avec l’Inde, promettant de publier plus d’informations prochainement.

«Nous aurons plus à partager très bientôt», dit-elle à l’agence.

Cette déclaration intervient alors que le plus grand groupe de lobbying des entreprises au monde, des experts de la santé et des législateurs appellent la Maison Blanche à faire un don ou à libérer les stocks de vaccins qu’elle n’utilise pas dans les pays les plus durement touchés.

Vendredi, la Chambre de commerce des États-Unis a déclaré que l’administration Biden devrait «Libérer des millions d’AstraZeneca vaccin les doses stockées, ainsi que d’autres aides vitales » en Inde, au Brésil et dans d’autres pays accablés par la pandémie.

Nous appelons le @Maison Blanche pour libérer des millions d’AstraZeneca #vaccin les doses stockées – ainsi que d’autres aides vitales – pour l’expédition vers l’Inde, le Brésil et d’autres pays durement touchés par la pandémie. Lisez notre déclaration complète ci-dessous. https://t.co/4ItIOFTFv6 – Chambre américaine (@USChamber) 23 avril 2021

«Cette décision affirmerait le leadership américain, y compris dans des initiatives telles que COVAX, et alors que nous travaillons avec des partenaires du monde entier, car personne n’est à l’abri de la pandémie tant que nous n’en sommes pas tous à l’abri,» dit le groupe.

Le membre du Congrès démocrate américain né à New Delhi, Raja Krishnamoorthi, a lancé un appel similaire samedi, citant la situation désastreuse en Inde, qui a enregistré 346786 nouveaux cas et 2624 décès samedi, battant son propre record de nouvelles infections quotidiennes pour la troisième journée consécutive.

«Lorsque les gens en Inde et ailleurs ont désespérément besoin d’aide, nous ne pouvons pas laisser les vaccins reposer dans un entrepôt, nous devons les amener là où ils sauveront des vies». A déclaré Krishnamoorthi.

Nous devons libérer dès maintenant notre stock de vaccins AstraZeneca inutilisés. Rien qu’en Inde, près de 350 000 cas de COVID-19 ont été signalés aujourd’hui. Lorsque les gens en Inde et ailleurs ont désespérément besoin d’aide, nous ne pouvons pas laisser les vaccins rester dans un entrepôt, nous devons les amener là où ils sauveront des vies pic.twitter.com/D3Ygtc8lzh – Membre du Congrès Raja Krishnamoorthi (@CongressmanRaja) 24 avril 2021

