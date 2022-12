Les États-Unis déclarent que l’OTAN “s’attaquera au problème” de la Chine – mais les alliés ne semblent pas trop impatients

Contrairement aux déclarations rapportées de Washington, la plupart des nations européennes ne veulent pas avoir à choisir entre l’Amérique et la Chine

Selon un récent rapport du Financial Times, les États-Unis augmentent la pression pour transformer l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), un bloc de défense créé pendant la guerre froide pour contrer la propagation du communisme, en une alliance anti-chinoise.

Le journal cite l’ambassadeur américain auprès de l’OTAN disant que les alliés “passer de ce que nous appelons évaluer le problème à résoudre le problème.” Bien sûr, dans le lexique de l’ambassadeur, le “problème” est la Chine et “s’y attaquer” signifie augmenter la pression contre la superpuissance asiatique. Beaucoup ont pris ces mots pour signifier que Washington essaie d’intensifier son “Nouvelle guerre froide » contre Pékin ; cependant, dans ce cas, ce ne serait pas une reconstitution de la guerre froide du 20e siècle dans une nouvelle interprétation, mais serait en fait une relecture du colonialisme du 19e siècle, car ce seraient des pays européens et d’origine européenne qui s’affronteraient contre un pays asiatique.

Certains signes indiquent que l’OTAN pourrait évoluer dans cette direction. En effet, le premier du bloc “notion stratégique” document en plus d’une décennie, qui a été publié cette année, désigne la Chine comme un défi majeur pour la toute première fois. Dans le même temps, il y a eu un recul important contre la confrontation dirigée par Washington avec Pékin, à la fois des pays de l’OTAN et des partenaires de l’OTAN dans le voisinage de la Chine.

Par exemple, la Commission trilatérale, qui est une organisation non gouvernementale destinée à favoriser la coopération entre le Japon, l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord, vient de terminer sa dernière session. Pour la première fois, la presse a été admise aux délibérations de son aile Asie-Pacifique – qui a révélé des désaccords importants avec la politique américaine dans la région. Selon Nikkei Asia, le consensus était que «sans un bon pilotage, la rivalité américano-chinoise peut conduire le monde à une confrontation dangereuse. »

Les auteurs ont suggéré que le fait que la presse ait été invitée à l’événement visait spécifiquement à mettre en évidence cette fracture croissante. L’un des membres exécutifs de la Commission, Masahisa Ikeda, aurait déclaré : “La politique américaine envers l’Asie, en particulier envers la Chine, a été étroite d’esprit et inflexible”, notant que la Commission souhaite que Washington entende les points de vue asiatiques sur la question.

L’événement a également présenté des responsables américains exprimant les mêmes platitudes sur l’autocratie par rapport à la démocratie, contre laquelle les responsables asiatiques ont repoussé. Un ancien responsable japonais a été cité comme disant, “nous devons engager la Chine,» en réponse à un discours de l’ambassadeur des États-Unis au Japon et d’un vétéran des Philippines, qui a déclaré que “Quand deux éléphants se battent jusqu’à la mort, nous serons tous morts.” De toute évidence, l’agression menée par les États-Unis contre Pékin n’est pas très appréciée par les hauts responsables asiatiques.

Une tendance similaire se dessine également en Europe. Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, s’est récemment exprimé lors du Forum Indo-Pacifique de Bruxelles. Selon lui, “Une grande majorité de pays européens ne veulent pas… avoir à choisir entre les États-Unis ou la Chine. Nous ne voulons pas d’un monde divisé en deux camps. L’UE n’est pas un représentant de l’OTAN, mais un nombre important d’États membres de l’UE font partie de l’alliance de défense, ce qui rend ces mots assez significatifs.

Mais il y a aussi eu des actions concrètes pour soutenir ce sentiment. Avec l’adoption du CHIPS and Science Act de 2022, l’administration du président américain Joe Biden a imposé des restrictions aux entreprises vendant des puces semi-conductrices à la Chine dans le but de contraindre le secteur chinois de la haute technologie. A Washington, il fallait espérer que les alliés suivraient une voie similaire. Mais l’un des principaux fournisseurs de puces de la Chine, les Pays-Bas, membre de l’OTAN, a résisté aux appels de l’autre côté de l’étang pour arrêter les ventes d’équipements – et cela a été soutenu par l’UE à travers un discours enflammé, encore une fois, de Josep Borrell.

Nous avons également récemment vu le chancelier allemand Olaf Scholz visiter Pékin dans le but de se concentrer sur les affaires comme d’habitude. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a également entrepris une visite en Chine cette semaine pour donner le ton aux relations de son bloc avec Pékin. Même l’allié le plus fidèle de Washington, le Royaume-Uni, a récemment vu sa position sur la Chine s’assouplir. Le nouveau Premier ministre Rishi Sunak a commencé par un discours dur sur la Chine, mais a fait des ouvertures à Pékin avant une réunion prévue mais annulée lors du récent sommet du G20 avec le président Xi Jinping.

Avec tout cela pris ensemble, il est difficile de concilier ces développements avec les propos des responsables américains cités dans le Financial Times. Si nous considérons que « résoudre le problème » signifie que les alliés de l’OTAN vont collectivement agir pour contrer Pékin, alors il semble que cela n’arrivera pas. Bien au contraire, le bloc semble très décousu lorsqu’il s’agit de Pékin. En fait, la majorité des membres du bloc semblent chercher des moyens de calmer les tensions avec la Chine au lieu de les réchauffer sous la direction de Washington.