Kiev a besoin d’armes à plus longue portée avant qu’il ne soit trop tard, estime le chef du House Armed Services Committee, Adam Smith

Il ne reste peut-être que quelques semaines à l’Ukraine si elle espère reprendre les territoires contrôlés par la Russie, a déclaré lundi le président de la commission des services armés de la Chambre, Adam Smith, au National Security Daily de Politico. Les forces ukrainiennes auraient besoin d’armes à plus longue portée comme des missiles tactiques et des drones de frappe pour changer le cours de la bataille, a-t-il déclaré, à la suite de sa visite à Kiev.

L’hiver qui approche transformerait le conflit en cours entre Moscou et Kiev en une guerre d’usure qui ne profiterait qu’à la Russie, a déclaré le média, ajoutant que Kiev avait demandé à la délégation du Congrès américain de convaincre Washington d’envoyer de toute urgence de l’aide.

« Aidez-les maintenant autant que possible. Les trois à six prochaines semaines sont cruciales », Smith (D-WA) a déclaré au point de vente. Selon le député, le gouvernement ukrainien est prêt à conclure un accord de paix avec Moscou mais veut toujours récupérer ses territoires, en particulier ceux du sud.

Les troupes russes ont pris le contrôle de la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, et de la majeure partie de la région voisine de Zaporozhye peu après le début de l’opération militaire en février. Depuis lors, les responsables locaux des deux régions envisagent d’organiser des référendums sur l’adhésion à la Russie.















Kiev a déclaré à plusieurs reprises que son objectif était de reprendre tous ses territoires. Plus tôt en juillet, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a déclaré que l’objectif de son pays dans le conflit était de “Restaurer notre intégrité territoriale et notre pleine souveraineté dans l’est et le sud de l’Ukraine.”

Mais ce n’est pas la première fois que Kiev indique vouloir voir la fin du conflit avant que les températures froides ne s’installent. Fin juin, le président Vladimir Zelensky a déclaré au sommet du G7 qu’il souhaitait voir la fin du conflit au début de l’hiver. , selon Reuters.

Smith pense que les forces ukrainiennes auraient besoin d’armes plus lourdes pour atteindre cet objectif. « Les systèmes HIMARS avec leur gamme… [of] 30 à 50 kilomètres est vraiment utile. Nous avons vu l’impact déjà le mois dernier. Mais s’ils avaient une portée plus longue, il serait plus difficile pour les Russes de cacher leurs affaires. Smith a déclaré à RFE / RL samedi alors qu’il était encore à Kiev.

Jusqu’à présent, Washington a fourni à Kiev 12 systèmes de fusées à lancement multiple HIMARS. La semaine dernière, le Pentagone a annoncé que l’Ukraine était sur le point d’obtenir quatre autres de ces systèmes, ce qui porterait leur nombre total sur le champ de bataille à 16.

Smith, cependant, pense apparemment que cela ne suffit pas, car il a déclaré à RFE/RL que son objectif était d’envoyer jusqu’à 30 systèmes de ce type en Ukraine dès que possible. Kiev avait précédemment demandé au moins 50 lance-roquettes multiples HIMARS. D’autres armes sur la liste de fournitures possibles du membre du Congrès sont “les drones et la guerre électronique” systèmes.















Le chef de la commission des forces armées de la Chambre a toutefois admis que fournir à l’Ukraine des avions de combat américains n’était pas envisageable pour le moment. Washington a fourni à l’Ukraine une aide de 8,2 milliards de dollars depuis le début de l’opération militaire russe, mais s’est jusqu’à présent abstenu de fournir à Kiev certaines de ses armes à plus longue portée comme les systèmes de missiles tactiques de l’armée (ATACMS) d’une portée de quelque 300 kilomètres de distance. Drones MQ-1C Grey Eagle.

L’administration du président américain Joe Biden s’inquiète d’une potentielle escalade du conflit si les forces ukrainiennes mettent la main sur des armes capables de frapper le territoire russe. Smith, cependant, pense que Washington pourrait encore changer d’avis.

“L’administration n’est pas prête à le faire à ce stade, mais de bons arguments sont avancés. Cela pourrait changer à un moment donné », a-t-il déclaré à Politico. Un autre membre du Congrès, Mike Waltz (R-FL), est allé encore plus loin après avoir suggéré d’envoyer des conseillers militaires américains pour aider Kiev dans la planification et la logistique.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.