Les États-Unis déclarent que les Palestiniens devraient gouverner Gaza après la guerre

Humeyra Pamuk est une correspondante principale de politique étrangère basée à Washington DC. Elle couvre le Département d’État américain et voyage régulièrement avec le secrétaire d’État américain. Au cours de ses 20 années chez Reuters, elle a été en poste à Londres, Dubaï, Le Caire et en Turquie, couvrant tout, du Printemps arabe et de la guerre civile en Syrie aux nombreuses élections turques et à l’insurrection kurde dans le sud-est. En 2017, elle a remporté le programme de bourses Knight-Bagehot de la School of Journalism de l’Université Columbia. Elle est titulaire d’un baccalauréat en relations internationales et d’une maîtrise en études européennes.